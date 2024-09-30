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НЗТ переоснастил причал для перевалки пищевого налива
30.09.2024

НЗТ переоснастил причал для перевалки пищевого налива

    • Новороссийский Зерновой Терминал (входит в состав «Деметра-Холдинг») провел техническое переоснащение одного из своих причалов, повысив эффективность перегрузки с автомобильного на морской транспорт наливных грузов, включая различные масла, виноматериалы и мелассу.

    Как сообщили SeaNews в компании, в рамках инвестиционного проекта НЗТ модернизировано оборудование причала №21: установлены весы и передвижная эстакада, что позволяет быстро осуществлять перевалку наливных грузов из автоцистерн на танкеры.

    Также был закуплен комплекс оборудования для перегрузки мелассы и автокран большой грузоподъемности для работы с неопасными генеральными и габаритными грузами.

    В настоящее время проводятся работы, по модернизации технологического процесса выгрузки наливных и генеральных грузов с железнодорожного транспорта. Все мероприятия планируется завершить к концу 2024 года.

    «Причал №21 изначально был спроектирован для перевалки растительного масла, – пояснил управляющий директор НЗТ Владислав Жуков. – В прошлом году мы попробовали перегружать там мелассу с помощью арендного оборудования. Этот опыт получился позитивным: клиенты остались довольны нашим сервисом и тарифами, а рынок в целом отнесся с интересом к этой новой услуге. Именно поэтому мы инвестировали в развитие пристани и теперь готовы к сотрудничеству по еще более широкой номенклатуре грузов. Это позволит нам максимально задействовать все имеющиеся производственные мощности, а также диверсифицировать нашу деятельность».

    Фото: НЗТ


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