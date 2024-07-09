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НЗТ модернизирует систему аспирации
09.07.2024

НЗТ модернизирует систему аспирации

    • Новороссийский Зерновой Терминал, входящий в «Деметра-Холдинг») завершил очередной этап модернизации системы аспирации на ж/д-приеме, в результате чего количество зерновой пыли в рабочей зоне сократилось на 25%.

    Как сообщили SeaNews в холдинге, сотрудники НЗТ разработали и внедрили принципиально новую технологию для участка приема зерна с железнодорожного транспорта – пыль стала улавливаться непосредственно в приемном бункере.

    Совершенствование системы аспирации на производственных переделах НЗТ реализуется в рамках экологической политики терминала, которая подтверждена международными сертификатами ISO и предполагает постоянное внедрение наилучших доступных технологий для снижения воздействия на окружающую среду.

    Полностью реализовать проекты по модернизации системы аспирации на ж/д приеме и внедрению новых технических решений для судопогрузочных машин НЗТ планирует до конца 2024 года.

    В прошлом году была модернизирована система аспирации на участке приема зерна с автомобильного транспорта: был заменен компрессор на более производительный и современный, установлено дополнительное аспирационное оборудование.

    Фото: «Деметра-Холдинг»


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