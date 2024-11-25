Стоимость установки скрубберов резко упала

Почти треть мирового действующего флота в настоящее время оборудованы скрубберами, сообщает Splash со ссылкой на данные Clarksons Research. Из глобального портфеля заказов ими будут оснащены чуть более 25% судов.

Судовладельцы по-прежнему отдают предпочтение скрубберам для оснащения крупнотоннажных судов, при этом стоимость их установке значительно снизилась.

Согласно отчету судового брокера BRS, в 2020 году стоимость установки скруббера на судно типоразмера Capesize составляла 1,3 млн долларов, время установки – 4-6 недель. Сейчас эта стоимость снизилась до 800 тыс. долларов.

Напомним, почти 5 лет назад вступили в силу требования Международной морской организации (IMO) по содержанию серы в судовом топливе. Для сокращения объемов выбросов допустимое содержание серы в судовом топливе было снижено с 3,5% до 0,5%.

«Однако до сих продолжаются бурные споры об экологических преимуществах, которые принесло это регулирование и последующее массовое внедрение скрубберов, – пишет издание. – Страны продолжают принимать меры против этого оборудования. Появилось много научных работ, в которых ставится под сомнение целесообразность использования скрубберов из-за загрязняющих веществ».

Швеция с 1 июля 2025 года вводит запрет на сброс отработанной воды из скрубберов с открытым контуром, для скрубберов с закрытым контуром – с начала 2029 года.

Дания приняла аналогичное решение и посредством региональных морских конвенций намерена добиваться аналогичного запрета в Балтийском и Северных морях.

В немецком Университете Мюнстера в сотрудничестве с Федеральным морским и гидрографическим агентством Германии было проведено исследование отработанных вод из скрубберов на предмет загрязнения. Исследовательская группа проанализировала образцы сточных вод с четырех судов в период с 2020 по 2023 год и пришла к выводу, что отработанные воды из замкнутой системы имели более высокую концентрацию ПАУ, чем из систем с открытым циклом, в частности, высокотоксичных высокомолекулярных ПАУ, образующихся в процессах сгорания.

«С экологической точки зрения перенос загрязняющих веществ из воздуха в воду неприемлем», — резюмировали в Университете.

Фото: Marinetraffic / Aleks Lindstrom