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В порту Посьет модернизировали системы аспирации
16.09.2024

В порту Посьет модернизировали системы аспирации

    • АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион Группы «Мечел» под управлением ООО «УК Мечел-Транс») завершило модернизацию систем аспирации здания вагоноопрокидывателей и пересыпных станций №№ 1, 2, 3. Как сообщили SeaNews в пресс-службе ПАО «Мечел», суммарные инвестиции превысили 48 млн рублей.

    Работы проводились в течение полугода без остановки основных технологических процессов. Модернизация включала в себя частичную замену оборудования на более производительное, а также комплексное техническое обслуживание аспирационных систем.

    В ходе работ установлены три новые компрессорные станции аспирационных систем, приобретенные у российского производителя. Помимо этого, обновлена конструкция аспирационных стен для более эффективного сбора угольной пыли при опрокидывании вагонов. Для обслуживания и проверки состояния воздуховодов смонтированы инспекционные люки.

    В рамках модернизации инженеры порта изменили принцип доставки собранных системой аспирации частиц угля на склад. Ранее частицы угля перемещались на склад по шнековому конвейеру, который требовал регулярной прочистки и имел низкую производительность. Шнековый конвейер был заменен на пластинчатый и уменьшено общее количество используемых конвейеров. В результате увеличилась надежность конвейера, повысилась эффективность удаления угольных частиц из системы аспирации после выгрузки продукции на вагоноопрокидывателях.

    В ходе технического обслуживания заменены воздушные фильтры, проведена ревизия основных узлов аспирационных систем. При выполнении работ применялись как оригинальные импортные запчасти, так и технические аналоги от зарубежных и российских производителей.

    Аспирационные системы на предприятии оборудованы специальными местами отбора проб воздуха. Требования по охране атмосферного воздуха при эксплуатации аспирационных установок закреплены в нормативном документе, утвержденном приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

    В ближайшее время в Посьете должен быть завершен крупный экологический проект по строительству пылеветрозащитных ограждений по периметру производственной территории.

    Фото: «Мечел»


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