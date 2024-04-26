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26.04.2024

В Посьете завершается обустройство твердого покрытия причальной зоны

    • В Торговом порту Посьет завершается обустройство твердого покрытия причальной зоны, сообщили SeaNews в пресс-службе ПАО «Мечел».

    На причалах №2 и №3 произведена укладка твердого покрытия из железобетонных плит, выполнена герметизация стыков и примыканий. Заменены также железнодорожные и подкрановые пути, установлены новые рельсошпальные решётки, выполнена подбивка и рихтовка железнодорожного полотна.

    На причале №1 эти работы планируется полностью завершить до конца мая. Общая площадь твердого покрытия превысит 7000 кв. м.

    Ранее в порту ввели в эксплуатацию очистные сооружения поверхностного стока. Новое твердое покрытие на причалах позволяет осуществлять сбор дождевых и талых вод в водоотводные лотки и, после очистки на комплексе локальных очистных сооружений, подавать воду в накопительные резервуары, расположенные на территории предприятия.

    Далее собранная и очищенная вода используется для пылеподавления штабелей угля с помощью спринклерной системы орошения и стационарных снегогенераторов. Благодаря реализации этих проектов порт перешел на замкнутый цикл водопотребления.

    Фото: пресс-служба ПАО «Мечел»


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