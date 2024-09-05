ЗТКТ модернизирует причалы

Зерновой Терминальный комплекс Тамань (ЗТКТ) начал проект по масштабной модернизации причалов, сообщили SeaNews в компании. В рамках работ будет проведено дноуглубление и построена вторая линия конвейеров, что позволит увеличить количество отгружаемых на терминале судов на 60% − со 125 до 200.

В настоящий момент ведутся проектные изыскания по углублению дна у причалов №№ 3, 4, которое позволит увеличить максимальную осадку судов с 12,1 до 13,1 м, а предельную грузоподъемность на причале №3 – с 65 до 110 тыс. тонн. Это даст возможность загружать полностью суда классом до New Panamax, сокращая расходы компаний-экспортеров.

Реализация проекта по строительству второй линии конвейеров увеличит среднюю скорость загрузки судов зерном с 1100 до 1750 тонн в час. Дополнительно будет внедрен комплекс технических решений по усилению и защите эстакады от штормов.

«Модернизация пристани – это только первая часть стратегического плана по развитию терминала, которая значительно увеличит наши возможности по отгрузке, – отметил генеральный директор ЗТКТ Сергей Гнатко. – Вторая часть – строительство железнодорожной инфраструктуры, которая обеспечит нас дополнительным объемом зерна из центральных и приволжских регионов России. Эти инвестиционные проекты увеличат годовую перевалку зерна на терминале с нынешних 5,5 млн до 8 млн тонн в год».

В прошедшем аграрном сезоне было подписано концессионное соглашение о развитии железнодорожной инфраструктуры ЗТКТ, его реализация запланирована до конца 2025 года. К этому моменту должно завершиться проектирование пристани для модернизации, а строительно-монтажные работы по ней планируется закончить к середине 2027 года.

Фото: ЗТКТ