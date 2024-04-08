Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Торговый порт Посьет» получил дополнительное пылеподавляющее оборудование
08.04.2024

«Торговый порт Посьет» получил дополнительное пылеподавляющее оборудование

    • АО «Торговый порт Посьет» приобрело четыре новых мобильных установок пылеподавления. Техника уже приступила к работе на угольных складах, сообщили SeaNews в ПАО «Мечел», в состав которого входит порт.

    Закупленные установки – российского производства. Они являются всесезонными и могут функционировать при температуре окружающей среды от -40єС до +45єС. В зимнее время установки формируют искусственный снежный покров, в период положительных температур – распыляют воду под действием сжатого воздуха, создавая эффект мокрого тумана.

    Угол поворота пушек – 350 градусов, дальность распыления – до 80 м. Новое оборудование позволяет охватить пылеподавлением всю территорию порта, значительно снизить уровень запыленности в воздухе производственной зоны и исключить распространение частиц угольной пыли за пределы предприятия.

    После поставки четырех новых водяных пушек общее количество мобильных установок пылеподавления, работающих в порту, достигло 8 ед.

    «Торговый порт Посьет» является одним из пяти действующих в Дальневосточном округе специализированных угольных терминалов. Выгрузка вагонов осуществляется на двух закрытых вагоноопрокидывателях, перемещение угля от вогоопрокидывателей до пересыпных станций осуществляется по закрытым галереям. Для работы в зимний период порт оборудован передвижным резательным комплексом, комплексом по разогреву вагонов и дробильно-фрезерными машинами. Экологическая безопасность обеспечивается аспирационными системами, установками орошения и пылеподавления складской территории, стакеры-реклаймеры оборудованы системой пылеподавления. Система пылеподавления складских площадок обеспечивает работу в автоматизированном режиме. Для сбора просыпей угля регулярно проводится механическая и вакуумная уборка. Кроме этого, в порту на завершающей стадии находится реализация проекта по установке пылеветрозащитных экранов по периметру производственной территории.

    Фото: пресс-служба ПАО «Мечел»

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.03.2024
    Правительство вернуло гибкие экспортные пошлины на вывоз угля
    С 1 марта в России введены гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с […]
    пошлинаУгольЭкспорт
    0
    13.02.2024
    Буксиры для «Порта Эльга»
    Компания «Эльга» заключила контракт с китайской верфью на строительство буксиров ледового класса Аrc4, сообщается […]
    Буксирыпорт ЭльгаУголь
    0
    06.03.2024
    Границы морского порта Ванино расширили
    В соответствии с распоряжением правительства России от 14.02.2024 №338-р принято решение о расширении границ […]
    ВаниноГраницы портапорт ЭльгаУголь
    0
    12.01.2024
    Первый в этом году балкер Capesize в Мурманском МТП
    В Мурманский морской торговый порт пришел первый в 2024 году балкер класса Capesize. Это […]
    2024CapesizeИндияМурманский морской торговый порт
    0
    11.01.2024
    Рекорд угольного порта Шахтерск
    С начала навигации коллективы «Угольного морского порта Шахтерск» и «Роктри ВГК СТВ» (стивидорное предприятие […]
    Восточная горнорудная компанияРекордУгольШахтерск
    0
    12.02.2024
    Первый участок сахалинского угольного конвейера готов к работе
    Специалисты «ВГК Транспортные системы» успешно провели испытания участка магистрального угольного конвейера, сообщается на сайте […]
    ВГКСахалинУгольугольный конвейер
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.04.2024 Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2024 года: перевозка выросла 11,4%
    08.04.2024 Arkas заказал четыре контейнеровоза
    08.04.2024 Top-25 контейнерных линий на 1 апреля 2024 года
    08.04.2024 Турецкая компания запустила фидерный сервис из Констанцы на Ильичевск
    08.04.2024 54 отмененных рейса, с 15 по 19 неделю 2024
    08.04.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2024
    Госрегулирование Показать всё
    04.04.2024 Субсидии для отечественных производителей судового оборудования
    03.04.2024 Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    03.04.2024 Акции АО «Жатайская судоверфь» переданы Республике Саха (Якутия)
    02.04.2024 Правительство одобрило подписание соглашения с «Новатэком» о развитии производства оборудования СПГ
    02.04.2024 На субсидирование морских грузоперевозок в Калининградской области выделят 1,8 млрд рублей
    01.04.2024 Новый нацпроект по развитию транспортной инфраструктуры в разработке
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •