«Торговый порт Посьет» получил дополнительное пылеподавляющее оборудование

АО «Торговый порт Посьет» приобрело четыре новых мобильных установок пылеподавления. Техника уже приступила к работе на угольных складах, сообщили SeaNews в ПАО «Мечел», в состав которого входит порт.

Закупленные установки – российского производства. Они являются всесезонными и могут функционировать при температуре окружающей среды от -40єС до +45єС. В зимнее время установки формируют искусственный снежный покров, в период положительных температур – распыляют воду под действием сжатого воздуха, создавая эффект мокрого тумана.

Угол поворота пушек – 350 градусов, дальность распыления – до 80 м. Новое оборудование позволяет охватить пылеподавлением всю территорию порта, значительно снизить уровень запыленности в воздухе производственной зоны и исключить распространение частиц угольной пыли за пределы предприятия.

После поставки четырех новых водяных пушек общее количество мобильных установок пылеподавления, работающих в порту, достигло 8 ед.

«Торговый порт Посьет» является одним из пяти действующих в Дальневосточном округе специализированных угольных терминалов. Выгрузка вагонов осуществляется на двух закрытых вагоноопрокидывателях, перемещение угля от вогоопрокидывателей до пересыпных станций осуществляется по закрытым галереям. Для работы в зимний период порт оборудован передвижным резательным комплексом, комплексом по разогреву вагонов и дробильно-фрезерными машинами. Экологическая безопасность обеспечивается аспирационными системами, установками орошения и пылеподавления складской территории, стакеры-реклаймеры оборудованы системой пылеподавления. Система пылеподавления складских площадок обеспечивает работу в автоматизированном режиме. Для сбора просыпей угля регулярно проводится механическая и вакуумная уборка. Кроме этого, в порту на завершающей стадии находится реализация проекта по установке пылеветрозащитных экранов по периметру производственной территории.

Фото: пресс-служба ПАО «Мечел»