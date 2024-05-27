«Ростерминалуголь» выпустил мальков семги в реку Лугу

Специалисты группы по охране окружающей среды АО «Ростерминалуголь» и работники Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» организовали выпуск 300 особей атлантического лосося в реку Лугу, сообщили SeaNews в «Ростерминаоугле».

Атлантический лосось, он же семга, был выращен на «Лужском производственно-экспериментальном лососевом заводе». В акваторию Луги рыба была отпущена в ночь с 24 на 25 мая в соответствии с регламентами процессов зарыбления. Следующей весной подросшая рыба переберется в Финский залив, а еще через 2-4 года вернется на нерест к месту своего появления на свет – обратно в реку. Таким образом происходит восстановление популяции этого промыслового вида биоресурсов, вылов которого активно ведут рыбопромышленные предприятия русской Балтики.

Как отмечают в Ростерминалугле», активную работу по восполнению водных биоресурсов в прибрежной экосистеме Балтийского моря специалисты предприятия ведут уже 5 лет подряд. С 2019 года при финансовой поддержке компании в естественные водоемы было выпущено почти 200 тыс. особей различной рыбы, включая миногу и атлантического лосося.

Акции по зарыблению стивидорное предприятие проводит в рамках экологически-просветительского проекта «Экомарафон». Он включает широкий спектр мероприятий: от организации субботников, до исследований, совместно с учеными РАН, редких видов млекопитающих.

«Цель нашего экомарафона – обратить внимание жителей региона на необходимость защиты окружающей среды и сохранение природногоразнообразия, – отметила и.о. начальника отдела охраны окружающей среды АО «Ростерминалуголь» Екатерина Цехмистер. – В рамках проекта работники компании с удовольствием делятся экологическим опытом со школьниками, участвуют в субботниках и акциях по восстановлению лесов».

Стивидорное предприятие ведет постоянный экологический мониторинг воды, воздуха и шума на границах санитарных зон, с привлечением специализированных лабораторий. Результаты соответствуют требованиям экологической безопасности по всем контрольным направлениям. С целью обеспечения экологической безопасности и эффективной защиты окружающей среды в производственной деятельности предприятия широко применяется современное оборудование, внедрен широчайший спектр наилучших доступных технологий (НДТ): крытые конвейерные линии и закрытый комплекс станции разгрузки вагонов, системы пылеподавления и аспирации, а также современные системы пылеподавления, ветрозащиты, очистки ливневых стоков.

Фото: телеграм-канал «Ростерминалугля»