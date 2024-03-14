«Ростерминалуголь» идет в экспедицию

АО «Ростерминалуголь» и Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук в 2024 году продолжают масштабный проект по изучению балтийской кольчатой нерпы, обитающей в Финском заливе.

Как рассказали SeaNews в «Ростерминалугле», в 2024 году при поддержке стивидорного предприятия запланированы две экспедиции, которые пройдут в весенний и осенний периоды. Применение подобного подхода в предыдущем сезоне позволило ученым сделать сразу несколько неожиданных открытий:

в ходе осенней экспедиции 2023 года была установлена сезонность поведения балтийской кольчатой нерпы. Осенью животные выбираются на камни лишь изредка и дольше находятся в воде, добывая пропитание. Ранее считалось, что и весной, и осенью животные предпочитают максимально длительное время проводить, «греясь» на камнях, делая перерывы на кормление.

замечено, что балтийская кольчатая нерпа по натуре не одиночка. Животные собираются в небольшие группы, приходят на залежки вместе, отдыхают здесь и организованно их покидают. Раньше считалось, что это морское млекопитающее не сбивается в стада.

«Нам важно не просто посчитать нерпу, но и получить практические результаты от научных изысканий. Благодаря проекту по фото-идентификации балтийской кольчатой нерпы мы ведем постоянный контроль динамики состояния нерпы на залежках. И очень надеемся на положительную тенденцию динамики численности и сокращение попутных приловов нерп в случае ограничения рыболовства в местах основных залежек», – отметил научный сотрудник СПб НЦ РАН Михаил Веревкин.

Благодаря данным, полученным в ходе работ в 2022-2023 годах, отмечена консервативность животных к местам залежки. Экспедиционные исследования, а также протокольные решения, которые были оформлены в ходе круглого стола, организованного АО «Ростерминалуголь» с привлечением бизнеса и научного сообщества, послужили основанием для обращения в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора и Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. В 2023 году в ведомства был внесен проект изменений в правила рыболовства в части введения запрета на лов рыбы в местах массового скопления нерп. В настоящее время проект уже направлен на рассмотрение в Минсельхоз.

Работа ученых ведется с применением уникальной методики – PHOTO ID – позволяющей познакомиться «лично» с каждой особью популяции балтийской кольчатой нерпы в Финском заливе. Методика была разработана в 2022 году при поддержке АО «Ростерминалуголь». За два года работы с ее применением в фотокаталог, составленный российскими учеными, были занесены «портреты» 52 нерп. Каждая – с привязкой к месту ее фиксации. Только в 2023 году ученые произвели более 500 фотографирований особей балтийской кольчатой нерпы с дальнейшей идентификацией. Видеокадры, сделанные в ходе научных экспедиций, позволили создать первый в истории документальный фильм о морском млекопитающем. Премьера 9-минутного ролика прошла в январе на официальном канале АО «Ростерминалуголь» в Rutube.

Взаимодействие Российской академии наук и АО «Ростерминалуголь» по изучению популяции балтийской кольчатой нерпы ведется в рамках экологического марафона предприятия. Млекопитающее находится под угрозой исчезновения, занесено в Красную книгу Российской Федерации, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. За последние 50 лет численность популяции нерпы в Финском заливе уменьшилась с 3-4 тыс. до 100 особей. Резкое сокращение произошло в середине 90-х годов прошлого века по неизвестным до сих пор причинам.

В «Ростерминалугле» отмечают, забота о природе – одна из ключевых задач для компании. Предприятие входит в число лидеров портовой отрасли по цифровизации и автоматизации производства с применением наилучших доступных технологий. В компании используются крытые конвейерные линии и закрытый комплекс станции разгрузки вагонов, системы пылеподавления и аспирации, а также современные системы пылеподавления, ветрозащиты, очистки ливневых стоков. Ведется постоянный экологический мониторинг и аудит состояния окружающей среды.

Фото: «Ростерминауголь»