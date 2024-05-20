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Завершен первый рейс ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс»
20.05.2024

Завершен первый рейс ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс»

    • Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс», построенная на заводе «Адмиралтейские верфи», завершила свой первый рейс, сообщает пресс-служба ОСК.

    Полярники дрейфующей экспедиции «Северный полюс-41» прибыли в Мурманск после 20 месяцев работы в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Команда ученых успешно завершила научные исследования, собрав уникальные данные о природной среде Арктического региона.

    «Северный полюс» был построен в рамках реализации государственной программы по социально-экономическому развитию Арктической зоны. НЭС ЛСП «Северный Полюс» вошло в ТОП-100 главных достижений современной России.Контракт между «Адмиралтейскими верфями» и Росгидрометом на строительство ЛСП подписан в апреле 2018 года. Судно заложено 10 апреля 2019 года, передано заказчику в августе 2022 года. Обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в высоких широтах Северного Ледовитого океана.

    «Судно призвано проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования; способно проходить во льдах без привлечения ледокола, а также принимать на борту тяжелые вертолеты типа МИ-8 АМТ (Ми-17). ЛСП обеспечивает комфортные и безопасные условия работы и проживания экипажа и научного персонала на полярной станции при температуре до -50 градусов и влажности 85%», – говорится в пресс-релизе.

    Фото: ОСК


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