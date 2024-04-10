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Не соответствует своим задачам
10.04.2024

Не соответствует своим задачам

    • Австралийский ледокол «RSV Nuyina» с момента сдачи в эксплуатацию в 2021 году не совершил ни одной научной экспедиции, хотя судно должно было обеспечить выполнение антарктической программы Австралии и сменить другой ледокол – «Aurora Australis», прослуживший более 30 лет. Как сообщает Maritime Executive, этот факт вызывает множество споров и вопросов,. В частности, в отчете правительства Австралии критикуется неспособность судна выполнить ни одну из своих задач. Этот отчет был сделан в феврале и имеет гриф «конфиденциально».

    Строительство ледокола «RSV Nuyina», которым управляет Австралийское антарктическое отдел (подразделение Министерства по вопросам изменения климата, энергетики, окружающей среды и водных ресурсов), обошлось в 350 млн долларов США, а техническое обслуживание и эксплуатацию в течение последующих 30 лет будут стоить австралийскому правительству еще 650 млн долларов.

    С самого начала с судном возникли проблемы, еще до прибытия с верфи в Австралию были выявлены технические неисправности. Во время ввода в эксплуатацию обнаружилась нехватка запасных частей, из-за чего первые миссии ледокола были отложены до 2023 года.

    «Изначально «RSV Nuyina» заявлялся как символ антарктических амбиций Австралии, будущих научных исследований, – пишет издание. – Сейчас, как считает Минфин Австралии, ледокол изо всех сил пытается выполнить научные миссии, вызывающие споры у отраслевого сообщества. Ведомство утверждает, что ледокол выполнил задачи только по пополнению запасов на станции на острове Маккуори и одну спасательную операцию. Единственный вклад ледокола в десятилетнюю многонациональную научную программу по изучению морских растений и животных в Южном океане – обеспечение непрерывного сбора образцов планктона».

    Однако задачи ледокола много шире, они включают в том числе картографирование дна океана на глубине до 11 тыс. м, изучение полярных погодных условий и работу в качестве плавучей лаборатории по мониторингу состояния океанов и морских экосистем.

    «Учитывая, что антарктическая наука приносит выгоду, которую правительство и рассчитывало получить от инвестиций в ледокол, может возникнуть вопрос, позволит ли модель с одним судном достичь всех целей и задач правительства в соответствии с Австралийской антарктической программой, – говорится в отчете. – С связи с этими обстоятельствами есть вероятность того, что для выполнения Австралийской антарктической программе может понадобиться еще один ледокол.

    Напомним, ледокол «RSV Nuyina» оснащен четырьмя стационарными научными лабораториями, на его борту можно разместить еще до 20 мобильных лабораторий для исследовательских проектов. Экипаж составляет 32 человека плюс 117 научных сотрудников.

    Фото: VesselFinder


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