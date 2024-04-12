Дания запретила слив отработанной воды из скрубберов

Правительство Дании запретило слив отработанной воды из скрубберов. Как сообщает Splash, запрет для скрубберов с открытым контуром, когда отработанная вода сливается непосредственно в море, вступит в силу с 1 июля 2025 года, для скрубберов с закрытым контуром – в июле 2029 года.

В министерстве окружающей среды Дании заявили, что использование скрубберов, в частности, с открытым контуром способствует чрезмерному содержанию ряда тяжелых металлов и смолистых веществ в море, и предстоящий запрет позволит сократить сброс частиц никеля до 20% и антрацена до 7%.

«Это решение является еще одним важным шагом на пути к улучшению морской среды. Отработанная вода из скруббера выделяет ряд вредных веществ, которые накапливаются на морском дне, включаются в пищевые цепи океана и попадают в рыбу, которую мы едим. Сбросы экологически опасных веществ происходят из множества различных источников, но вода из скруббера – это источник, о котором у нас есть много знаний и данных», — отмечают в министерстве.

Пока запрет распространяется на территориальные воды Дании, но эта страна посредством региональных морских конвенций намерена добиваться аналогичного запрета в Балтийском и Северных морях.

Китай, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция и некоторые другие страны уже запретили использование скрубберов с открытым контуром.

Фото: Danish Shipping