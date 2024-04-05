Дания частично закрыла судоходство в проливе Большой Бельт

Воздушное пространство и судоходные пути в проливе Большой Бельт у берегов Дании частично закрыты из-за неудачного испытания ракеты во время морских военных учений. Как сообщается на сайте Королевского военно-морского флота Дании, на корвете «Niels Juel» оказалась неисправной пусковая ракетная установка.

«Проблема возникла во время испытаний, когда ракетная установка была активирована, а деактивировать ее не удалось. До тех пор, пока установка не будет деактивирована, существует риск пуска ракеты, которая может сработать за несколько километров от своего месторасположения», – говорится в сообщении.

Как сообщает Reuters, Национальное морское управление Дании предупредило находящиеся в зоне инцидента суда о возможной опасности из-за риска падения фрагментов ракеты и призвало не проходить через пролив Большой Бельт, который является путем в Балтийскому моря.

Опасная зона охватывает порядка четырех км к югу от моста Большой Бельт, который пересекает пролив. По данным оператора, мост остается открытым для движения транспорта.

По информации платформы отслеживания Myshiptracking, в настоящее время «Niels Juel» находится в датском порту Корсер.

Фото: Королевский военно-морской флот Дании