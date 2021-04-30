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ICCT предлагает отказаться от скрубберов
30.04.2021

ICCT предлагает отказаться от скрубберов

    • Суда, оборудованные скрубберами, будут сбрасывать 10 Гт (гигатонн) промывочной воды в год. Такие данные приводятся в отчете Международного совета по чистому транспорту (ICCT). В настоящее время суммарный объем промывочных вод всего сектора морских перевозок составляет 11 Гт.

    Почти весь объем промывочных вод будет сбрасываться судами со скрубберами с открытым контуром или с гибридными скрубберами и только 0,3 млн тонн – судами, оборудованными скрубберами с замкнутым контуром.

    Прогнозируется, что 70% объема промывочных вод придется на контейнеровозы, балкеры и нефтяные танкеры. Скрубберы круизных лайнеров будут сбрасывать 15%.

    Отмечается, что прогноз составлялся на основе данных о судах, оснащенных скрубберами, за 2019 год. Тогда количество таких судов составляло 3,6 тыс. Некоторые эксперты полагают, что реальный объем промывочных вод с судов со скрубберами будет намного выше, поскольку в настоящее время мировой флот насчитывает 4,3 тыс. судов со скрубберами.

    По данным на 2019 год, 85% судов (из 3,6 тыс. ед.) были оснащены скрубберами с открытым контуром, гибриды – 14% и только 1% скрубберов = замкнутого контура. Балкеры являлись наиболее распространенным типом судов, оснащенных скрубберами, — 1246 ед., или 34%, а также круизные лайнеры.

    Примерно 80% выбросов с судов со скрубберами происходит в пределах 200 морских миль от берега. Глобальные сбросы промывочной воды распределяются неравномерно. В отчете указаны несколько «горячих» точек: Карибское море, Балтийское море, Ла-Манш и Европейское Средиземноморье, а также маршрут через Малаккский пролив через Южное и Восточно-Китайское моря.

    ICCT заявила, что промывочная вода, сбрасываемая с судов со скрубберами, содержит полициклические ароматические углеводороды, твердые частицы, нитраты, нитриты и тяжелые металлы, она токсична для многих морских организмов и может ухудшить качество воды.

    «Некоторые правительства приняли превентивные меры и запретили использование скрубберов в своих портах, внутренних водах и территориальных водах, многие этого не сделали, — цитирует Offshore Energy выводы из отчета ICCT. – По состоянию на июнь 2020 года в общей сложности 16 стран запретили использование скрубберов в своих портах или территориальных водах. По нашим оценкам, около 421 Мт промывочной воды не будет выпущено в глобальном масштабе из-за этих национальных правил, эти ограничения позволяют избежать около 4% потенциальных сбросов с судов со скрубберами», — говорится в отчете.

    Чтобы еще больше ограничить сброс промывочных вод с судов со скрубберами, Международный совет по чистому транспорту предлагает несколько вариантов действий, в том числе запрет на использование скрубберов и полный переход на чистое топливо. Но делать это рекомендуется поэтапно.

     


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