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ЗТКТ внедрил систему тайм-слотирования
27.06.2024

ЗТКТ внедрил систему тайм-слотирования

    • «Деметра-Холдинг» внедрил на Зерновом Терминальном комплексе Тамань (ЗТКТ) сервис электронной приемки зерновозов логистической платформы Smartseeds (входит в состав холдинга).

    Как рассказали SeaNews в холдинге, процесс интеграции электронной очереди для автотранспорта на ЗТКТ начался в июле 2023 года.

    На данный момент сервис полностью внедрен и оптимизирован. За время работы сервиса совершено более 130 тыс. автомобильных рейсов, на экспорт отгружено более 4 млн тонн зерна.

    Благодаря совершенствованию процессов среднее время пребывания автотранспорта на терминале сократилось на 30%. Для ЗТКТ, отметили в холдинге, это критически важно, так как аграрные грузы прибывают на терминал исключительно автотранспортом, железная дорога к терминалу появится только к 2027 году.

    ЗТКТ стал вторым глубоководным терминалом, внедрившим электронную очередь от Smartseeds. Первым в ноябре 2021 года был Новороссийский Зерновой Терминал (НЗТ). С момента внедрения электронной очереди объемы перевозок автотранспортом в сторону терминала увеличились более чем в два раза, при этом среднее время разгрузки зерновоза в порту не превышает двух часов.

    В этом году в рамках сервиса у водителей появилась возможность переноса тайм-слотов в случае опоздания, был внедрен механизм резервирования. Новый функционал ориентирован на формирование актуального и достоверного представления о грузопотоке, следующем на терминал, для более качественного и гибкого управления выгрузкой.

    Всего за время работы электронной очереди от Smartseeds на НЗТ и ЗТКТ совершено более 300 тыс. рейсов, на экспорт отгружено более 9,6 млн тонн зерна. Новороссийский Зерновой Терминал и Зерновой Терминальный комплекс Тамань являются одними из крупнейших глубоководных зерновых терминалов Азово-Черноморского бассейна. В среднем в год НЗТ отправляет на внешние рынки 6,5 млн тонн зерна, ЗТКТ – 5,5 млн тонн.

    Фото: «Деметра-Холдинг»


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