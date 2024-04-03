Российский зерновой трейдер приобрел долю в ЗТКТ

Косвенным владельцем более 25% «Зернового Терминального Комплекса Тамань» (ЗТКТ) стал Илья Косых, владелец компании по экспорту зерновых «Доставка морем», пишет “Ъ” со ссылкой на пояснительную записку к отчетности ООО ЗТКТ за 2023 год.

По словам собеседника издания, вероятно, И.Косых приобрел долю международного трейдера Viterra, который наряду с Cargill и Louis Dreyfus объявил о прекращении экспорта зерна из России с июля 2023 года.

Международный зерновой трейдер Viterra, поддерживаемый Glencore Plc, как и Cargill и Louis Dreyfus, планировал с 1 июля 2023 года уйти с российского зернового экспортного рынка. Тогда Минсельхоз РФ заявил, что международные трейдеры начинают прорабатывать вопросы передачи своего бизнеса новым владельцам.

Напомним, что весной 2020 года компания «Деметра-Холдинг», контролирующим акционером которой на тот момент был Банк ВТБ, приобрела 50%-ную долю в компании Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеющей 100% долей ООО «Зерновой Терминальный Комплекс Тамань» (ЗТКТ) украинского сельскохозяйственного холдинга Kernel Holdings S.A. Партнером ВТБ в ЗТКТ на 50% оставался Glencore Agriculture (через компанию Renaisco B.V.).

По данным онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в 2023 году ООО «Зерновой Терминальный Комплекс Тамань» перевалило порядка 4,6 млн тонн зерновых грузов – на 31,9% больше, чем в 2022 году.

По данным портала PortBureau.ru, по итогам первого квартала этого года трейдер «Доставка морем» экспортировал через российские зерновые терминалы Черного моря порядка 180 тыс. тонн зерна.

Фото: «Зерновой Терминальный Комплекс Тамань»