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Изменение границ морского порта Тамань
12.04.2024

Изменение границ морского порта Тамань

    • Распоряжением Правительства России №377-р от 19 февраля 2023 года внесены изменения в границы морского порта Тамань, сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт».

    Корректировки связаны с уточнением границ участка №2, а также дополнением территории морского порта в части земель четырьмя новыми участками, на которых размещаются строящиеся объекты морского терминала по перевалке аммиака и минеральных удобрений мощностью 5 млн тонн в год.

    Как поясняют в «Росморпорте», перевалочный портовый комплекс будет включать в себя склады аммиака и карбамида, технологические эстакады аммиакопроводов, гидротехнические сооружения, подъездные автомобильные и железнодорожные пути, а также другую прибрежно-портовую инфраструктуру.

    Ранее компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, рассказала о ходе строительства самого большого в мире склада минеральных удобрений общим объемом хранения до 300 тыс. тонн и годовым оборотом перевалки до 5 млн тонн.

    Изменение границ морского порта Тамань

    Схема: ФГУП «Росморпорт»

    Фото: «ОТЭКО»


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