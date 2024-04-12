Изменение границ морского порта Тамань

Распоряжением Правительства России №377-р от 19 февраля 2023 года внесены изменения в границы морского порта Тамань, сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт».

Корректировки связаны с уточнением границ участка №2, а также дополнением территории морского порта в части земель четырьмя новыми участками, на которых размещаются строящиеся объекты морского терминала по перевалке аммиака и минеральных удобрений мощностью 5 млн тонн в год.

Как поясняют в «Росморпорте», перевалочный портовый комплекс будет включать в себя склады аммиака и карбамида, технологические эстакады аммиакопроводов, гидротехнические сооружения, подъездные автомобильные и железнодорожные пути, а также другую прибрежно-портовую инфраструктуру.

Ранее компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, рассказала о ходе строительства самого большого в мире склада минеральных удобрений общим объемом хранения до 300 тыс. тонн и годовым оборотом перевалки до 5 млн тонн.

Схема: ФГУП «Росморпорт»

Фото: «ОТЭКО»