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100-миллионная тонна угля на терминале ОТЭКО в Тамани
20.11.2024

100-миллионная тонна угля на терминале ОТЭКО в Тамани

    • С 2019 года на специализированном перевалочном комплексе компании «ОТЭКО» в порту Тамань было отгружено 100 млн тонн угля, сообщили SeaNews в компании. Этого объёма, по расчетам ОТЭКО, хватило бы, чтобы обеспечивать электроэнергией всю Швецию, Норвегию или ОАЭ в течение полутора лет.

    100-миллионная тонна угля на терминале ОТЭКО в ТаманиПервые 20 тыс. тонн угля навалочный терминал ОТЭКО отгрузил на балкер «Pirin 7» марта 2019 года. С тех пор клиентами компании стали десятки экспортёров из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Лидерами среди стран-реципиентов, куда отгружается наибольшее количество угля, стали Турция, Индия и Китай, одни из ведущих торговых партнёров России. 

    Таманский комплекс — единственный терминал на Черноморском побережье России, который способен принимать и загружать на максимальную осадку крупнотоннажные балкеры типа Capesize дедвейтом до 220 тыс. тонн. Они могут на регулярной основе проходить через пролив Босфор. Терминал оборудован для одновременной загрузки 4 таких судов, что особенно важно для поставок энергетического угля.   

    Современная инфраструктура ОТЭКО обеспечивает экологически безопасную и полностью автоматизированную перевалку всех видов угля. Собственная железнодорожная сеть компании интегрирована с магистральной инфраструктурой РЖД, а сортировочная горка позволяет одновременно распускать два железнодорожных состава. Для выгрузки угля используются два вагоноопрокидывателя: которые могут захватывать сразу три полувагона и за сутки выгружают до 200 тыс. тонн угля. 

    Угольные склады терминала единовременно вмещают до 3,5 млн тонн. Семь стакер-реклаймеров, каждый высотой с семиэтажный дом, имеют общую производительность 42 тыс. тонн в час. Диаметр их ковшового колеса составляет 10,6 м, а длина каждого механизма сопоставима с футбольным полем.

    «Качественный российский уголь ждут за рубежом: аналитики прогнозируют рост спроса на 38% к 2030 году, с наибольшим интересом со стороны стран Южной и Юго-Восточной Азии. Сегодня мы отмечаем перевалку 100 млн тонн угля, но это не предел, и даже, честно говоря, не наша проектная мощность. Мы не можем не учитывать определенные факторы, в частности, рыночную конъюнктуру и ограничения провозной способности железных дорог. При этом мы уверены, что наращивать экспорт угля необходимо, и важно делать это через южные порты, как наиболее удобные и готовые к росту перевалки, — подчеркнул коммерческий директор по развитию навалочного бизнеса ОТЭКО Александр Гаганов. — Инфраструктура ОТЭКО полностью отвечает запросам как экспортёров, так и потребителей угля. Благодаря выгодному географическому положению порта Тамань, незамерзающей акватории и высокоэффективному оборудованию терминала все стороны торгового процесса могут быть уверены в прогнозируемости сроков доставки и высоком качестве работы с сырьём». 

    Фото: ОТЭКО


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