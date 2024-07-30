Российский и монгольский импорт угля по жд в Китай отбирает объемы у морских перевозчиков

За последние 4 года рынок морских перевозок балкерами типоразмера Capesize переживает значительные изменения – судовладельцам приходится соперничать с железной дорогой, пишет Splash со ссылкой на Xclusiv Shipbrokers. В последнее время наблюдается значительный рост экспорта угля в Китай из Монголии и России по железной дороге, что влияет на объемы перевозок крупнотоннажными балкерами.

«Растущее преобладание поставок по железной дороге угля из Монголии в сочетании с ростом российского объмов российского угля меняет направление грузопотоков и оказывает понижающее давление на ставки морского фрахта», — отмечают в Xclusiv Shipbrokers.

В агентстве предполагают, что растущие объемы перевозок угля из Монголии и России в Китай изменят «ландшафт» глобального рынка, поскольку «отбирают» значительные объемы у морских перевозчиков. «Добыча угля в Монголии увеличивается, как и инвестиции в железнодорожную инфраструктуру, поставки российского угля в Китай тоже растут. А из-за более коротких расстояний доставки это еще больше подорвет спрос на балкеры типоразмера Capesize», — поясняют в Xclusiv Shipbrokers.

«Расширение сухопутных перевозок из Монголии и вялый рост импорта из Австралии снизят спрос на морские перевозки», — добавляет в свою очередь Drewry, отмечая, что импорт коксующегося угля в Китай из Монголии стремительно растет.

Добыча коксующегося угля в Монголии в 2023 году выросла более чем вдвое по сравнению с 2022 годом, при этом более 90% объемов ушло в Китай.

Кроме того, по данным Drewry, увеличивается морской импорт коксующегося угля в Китай из России, показав рост на 97% в 2022 году и на 24% в 2023 году.

Импорт Китая из Австралии остался «сдержанным» после снятия запрета, и Drewry прогнозирует, что в этом году у Австралии нет никаких шансов вернуться к объему поставок, который был до запрета.

По оценкам Drewry, замещение каждой тонны австралийского угля на российский может привести к снижению спроса на тонно-милю на 62%.

«В агентстве разделяют мнение Xclusiv Shipbrokers о том, что стратегический переход Китая на импорт угля из Монголии по железной дороге и возросшая зависимость от российского угля знаменуют собой «переломный момент» для морских перевозок угля», — пишет Splash.

С таким мнением не согласны в Banchero Costa (итальянский судовой брокер). В компании считают, что монгольский или российский уголь не конкурирует напрямую с поставками из Австралии или Индонезии, поскольку логистика поставок кардинально отличается.

«Растущие объемы из Северной Азии, скорее, будут конкурировать или дополнять внутреннюю китайскую добычу, которая также в основном сосредоточена в северных районах, вблизи границы с Монголией, таких как провинции Внутренняя Монголия и Шаньси», — поясняют в Banchero Costa.

По данным судового брокера, импорт угля, идущий по суше, в первой половине года составил примерно пятую часть от общего объема импорта угля в Китай, при этом темпы роста поставок сухопутным и морским путем были одинаковыми.

«Объемы импорта угля по суше растут, но примерно так же быстро, как и объемы импорта угля морем», — резюмируют в Banchero Costa.

Фото: ОАО “РЖД”