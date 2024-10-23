ОТЭКО начала перевалку комовой серы в Тамани

ОТЭКО запустила перевалку комовой серы на своем терминале в порту Тамань. Как сообщили SeaNews в компании, до конца этого года планируется принять до 100 тыс. тонн груза. В первой половине 2025 года ОТЭКО намерена вдвое увеличить объём перевалки комовой серы и принять до 200 тыс. тонн.

Для запуска процесса перевалки комовой серы на предприятии произведена комплексная модернизация станции разгрузки вагонов и внедрена современная система обработки этого сырья. В частности, установлена специальная промышленная дробилка, разработанная с учётом высокой химической активности серы и необходимых требований безопасности. Это оборудование предназначено для измельчения крупных кусков серы до более мелких фракций, пригодных для дальнейшего использования в различных производственных процессах.

Перевалка серы на навалочном терминале ОТЭКО ведётся полностью закрытым способом. Вагоны с комовой серой подаются на станцию разгрузки, размер фракции в них достигает 300 мм. С помощью вагоноопрокидывателя содержимое аккуратно высыпается на специальную решётку дробилки, установленную над бункером. Эта решётка с ячейками размером 50х50 мм разделяет серу на две фракции. Мелкие частицы (меньше 50 мм) проходят через отверстия решётки и попадают в приёмный бункер. Оттуда они поступают на ленточный питатель и направляются по конвейерной линии. Крупные куски серы (более 50 мм), которые остаются на решётке, скатываются на вал дробилки, где измельчаются до необходимого размера. После дробления измельчённая сера объединяется с мелкой фракцией и совместно направляется по конвейеру на крытый склад для хранения.

Особое внимание, подчеркнули в ОТЭКО, уделено безопасности и экологическим аспектам при работе с серой. В дробилке использованы коррозионно-устойчивые материалы, предотвращающие химическую реакцию. Конструкция дробилки исключает образование искр, оборудование оснащено системами пылеподавления и вентиляции.

«По прогнозам экспертов, мировой рынок серы будет демонстрировать устойчивый рост в среднесрочной перспективе. Это обусловлено тем, что сера и её соединения активно используются в различных видах промышленности. Как экспортно-ориентированная компания, мы стремимся удовлетворить этот растущий мировой спрос на серу и поддержать российских производителей. Установка современной дробилки позволяет нам обеспечить высокий стандарт качества и безопасности при обработке этого сложного продукта. Наша стратегическая задача — диверсифицировать перевалку в порту Тамань, увеличивая поставки различных грузов в перспективные страны и открывая новые направления для сотрудничества. В будущем мы планируем значительно нарастить объёмы перевалки серы. Для этого у нас создана вся необходимая техническая инфраструктура, в том числе работает один из самых больших в мире закрытых складов серы проектной ёмкостью до 300 тысяч тонн единовременного хранения», — рассказал коммерческий директор по развитию навалочного бизнеса ОТЭКО Александр Гаганов.

Как отметили в компании, измельчённая сера востребована в химической промышленности, для производства серной кислоты, удобрений, в резиновой промышленности и других отраслях. Качественное измельчение способствует повышению эффективности последующих технологических процессов.

Фото: ОТЭКО