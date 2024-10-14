Два газовоза горели у побережья Бангладеш

Два газовоза горели недалеко от порта Читтагонг 11 октября. Как сообщает Splash, членам экипажей, чтобы спастись, пришлось прыгать в воду.

Взрыв и последующее возгорание произошли во время перегрузки сжиженного нефтяного газа (LPG) с газовоза «Captain Nicholas» дедвейтом 55 тыс. тонн на газовоз «B-LPG Sofia» дедвейтом 6,6 тыс. тонн.

Пожар начался на «Captain Nicholas», а затем перекинулся на второй газовоз. Чтобы потушить огонь, понадобилось несколько часов. Причина взрыва не называется.

«Это уже четвертый пожар на танкерах в водах Бангладеш за последние две недели», – отмечает издание.

Фото: Splash / X.com