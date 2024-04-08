На судне снабжения «Катерина Великая» произошел пожар

В ночь с 7 на 8 апреля в Центре судоремонта «Дальзавод» (г. Владивосток) произошло возгорание многофункционального судна снабжения «Катерина Великая». Об этом сообщается в телеграм-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Пожар ликвидирован. По предварительным данным, три человека находятся в больнице, один человек погиб.

В настоящее время правоохранительными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Напомним, многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса Icebreaker 7 «Катерина Великая» было спущено со стапеля на судостроительном комплексе «Звезда» в декабре 2020 года.

Это головное судно в серии из четырех судов для НК «Роснефть». Участие в его закладке на стапеле принимал президент РФ Владимир Путин.

Фото: «Роснефть»