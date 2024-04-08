Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
На судне снабжения «Катерина Великая» произошел пожар
08.04.2024

На судне снабжения «Катерина Великая» произошел пожар

    • В ночь с 7 на 8 апреля в Центре судоремонта «Дальзавод» (г. Владивосток) произошло возгорание многофункционального судна снабжения «Катерина Великая». Об этом сообщается в телеграм-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

    Пожар ликвидирован. По предварительным данным, три человека находятся в больнице, один человек погиб.

    В настоящее время правоохранительными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

    Напомним, многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса Icebreaker 7 «Катерина Великая» было спущено со стапеля на судостроительном комплексе «Звезда» в декабре 2020 года.

    Это головное судно в серии из четырех судов для НК «Роснефть». Участие в его закладке на стапеле принимал президент РФ Владимир Путин.

    Фото: «Роснефть»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.04.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 14, 2024
    На 14 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных […]
    Только для подписчиков
    2024ВладивостокДальний ВостокФрахтовые ставки
    0
    11.03.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 10, 2024
    На 10 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных […]
    Только для подписчиков
    2024ВладивостокДальний ВостокФрахтовые ставки
    0
    09.02.2024
    Количество заходов контейнеровозов в порт Владивосток выросло на 40%
    По итогам 2023 года
    ВладивостокДВТУКонтейнеровозыСудозаход
    0
    22.03.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 12, 2024
    На 12 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных […]
    Только для подписчиков
    2024ВладивостокДальний ВостокФрахтовые ставки
    0
    20.02.2024
    Грузопоток через дальневосточные пункты пропуска достиг 211 млн тонн
    Врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов посетил с рабочим визитом Дальний Восток и принял […]
    ВладивостокДальний ВостокПункты пропуска Таможня
    0
    12.02.2024
    В Приморье в этом году поднимут 8 затонувших судов
    В 2024 году в акваториях Приморского края планируется поднять восемь затонувших судов. Планы по […]
    "Генеральная уборка"Владивостокзатонувшие судаНаходка
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.04.2024 Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2024 года: перевозка выросла 11,4%
    08.04.2024 Arkas заказал четыре контейнеровоза
    08.04.2024 Top-25 контейнерных линий на 1 апреля 2024 года
    08.04.2024 Турецкая компания запустила фидерный сервис из Констанцы на Ильичевск
    08.04.2024 54 отмененных рейса, с 15 по 19 неделю 2024
    08.04.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2024
    Госрегулирование Показать всё
    04.04.2024 Субсидии для отечественных производителей судового оборудования
    03.04.2024 Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    03.04.2024 Акции АО «Жатайская судоверфь» переданы Республике Саха (Якутия)
    02.04.2024 Правительство одобрило подписание соглашения с «Новатэком» о развитии производства оборудования СПГ
    02.04.2024 На субсидирование морских грузоперевозок в Калининградской области выделят 1,8 млрд рублей
    01.04.2024 Новый нацпроект по развитию транспортной инфраструктуры в разработке
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •