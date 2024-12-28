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Поздравление E-Line
28.12.2024

Поздравление E-Line

    • Поздравление E-LineДорогие друзья, партнёры и коллеги!

    Компания E-Line поздравляет вас с наступающим 2025 годом!

    Пусть грядущий год принесёт вам новые перспективы, стабильное развитие бизнеса, расширение грузопотоков и воплощение самых амбициозных идей. Желаем вам крепкого здоровья, гармонии и благополучия, а вашим близким – счастья и тепла.

    Мы благодарим вас за доверие и партнёрство и с нетерпением ждём новых совместных успехов.
    E-Line – “Moving your business forward with every container.”

    С уважением,
    Алексей Карамзин
    Директор по продажам, E-Line


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