В новый нацпроект «Единая транспортная система» войдут 9 федеральных проектов

Председатель правительства Михаил Мишустин определил вице-премьеров, а также министерства и ведомства, которые будут курировать работу по достижению национальных целей развития, поставленных президентом до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Такое распределение – часть перечня поручений, утвержденных главой кабмина, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Так, на достижение национальных целей развития в области формирования устойчивой и динамичной экономики, создания комфортной и безопасной среды для жизни, а также цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы будет направлен новый национальный проект «Эффективная транспортная система», куратором которого выступит заместитель председателя правительства Виталий Савельев. Основная цель нацпроекта – развитие эффективной транспортной системы, удовлетворяющей запросы населения, бизнеса и государства. Он будет включать девять федеральных проектов:
- «Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей»,
- «Развитие опорной сети железных дорог»,
- «Развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации»,
- «Развитие опорной сети аэродромов»,
- «Развитие кадрового потенциала транспортной отрасли»,
- «Развитие опорной сети морских портов»,
- «Развитие опорной сети внутренних водных путей»,
- «Развитие Большого Северного морского пути»,
- «Цифровая трансформация транспортной отрасли».
Единый план по достижению национальных целей развития разработают Минэкономразвития и Минфин. Он должен быть представлен в срок до 1 ноября 2024 года. Такой план будет создаваться с учетом уже готовых паспортов национальных проектов, которые должны быть представлены в правительство не позднее 15 сентября.