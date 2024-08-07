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В новый нацпроект «Единая транспортная система» войдут 9 федеральных проектов
07.08.2024

В новый нацпроект «Единая транспортная система» войдут 9 федеральных проектов

    • Председатель правительства Михаил Мишустин определил вице-премьеров, а также министерства и ведомства, которые будут курировать работу по достижению национальных целей развития, поставленных президентом до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Такое распределение – часть перечня поручений, утвержденных главой кабмина, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    Так, на достижение национальных целей развития в области формирования устойчивой и динамичной экономики, создания комфортной и безопасной среды для жизни, а также цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы будет направлен новый национальный проект «Эффективная транспортная система», куратором которого выступит заместитель председателя правительства Виталий Савельев. Основная цель нацпроекта – развитие эффективной транспортной системы, удовлетворяющей запросы населения, бизнеса и государства. Он будет включать девять федеральных проектов:

    • «Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей»,
    • «Развитие опорной сети железных дорог»,
    • «Развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации»,
    • «Развитие опорной сети аэродромов»,
    • «Развитие кадрового потенциала транспортной отрасли»,
    • «Развитие опорной сети морских портов»,
    • «Развитие опорной сети внутренних водных путей»,
    • «Развитие Большого Северного морского пути»,
    • «Цифровая трансформация транспортной отрасли».

    Единый план по достижению национальных целей развития разработают Минэкономразвития и Минфин. Он должен быть представлен в срок до 1 ноября 2024 года. Такой план будет создаваться с учетом уже готовых паспортов национальных проектов, которые должны быть представлены в правительство не позднее 15 сентября.


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