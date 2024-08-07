В новый нацпроект «Единая транспортная система» войдут 9 федеральных проектов

Председатель правительства Михаил Мишустин определил вице-премьеров, а также министерства и ведомства, которые будут курировать работу по достижению национальных целей развития, поставленных президентом до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Такое распределение – часть перечня поручений, утвержденных главой кабмина, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Так, на достижение национальных целей развития в области формирования устойчивой и динамичной экономики, создания комфортной и безопасной среды для жизни, а также цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы будет направлен новый национальный проект «Эффективная транспортная система», куратором которого выступит заместитель председателя правительства Виталий Савельев. Основная цель нацпроекта – развитие эффективной транспортной системы, удовлетворяющей запросы населения, бизнеса и государства. Он будет включать девять федеральных проектов:

«Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей»,

«Развитие опорной сети железных дорог»,

«Развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации»,

«Развитие опорной сети аэродромов»,

«Развитие кадрового потенциала транспортной отрасли»,

«Развитие опорной сети морских портов»,

«Развитие опорной сети внутренних водных путей»,

«Развитие Большого Северного морского пути»,

«Цифровая трансформация транспортной отрасли».

Единый план по достижению национальных целей развития разработают Минэкономразвития и Минфин. Он должен быть представлен в срок до 1 ноября 2024 года. Такой план будет создаваться с учетом уже готовых паспортов национальных проектов, которые должны быть представлены в правительство не позднее 15 сентября.