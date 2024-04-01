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Новый нацпроект по развитию транспортной инфраструктуры в разработке
01.04.2024

Новый нацпроект по развитию транспортной инфраструктуры в разработке

    • Чтобы обеспечить увязку развития всех видов транспорта в единую систему, в РФ разрабатывается новый национальный проект по развитию транспортной инфраструктуры, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на итоговом расширенном заседании коллегии Минтранса, на котором обсуждались итоги работы отрасли в 2023 году, цели и задачи на 2024 год, планы развития на перспективу до 2026 года.

    «Разработку паспорта национального проекта планируется завершить уже в апреле текущего года», – цитирует А.Белоусова пресс-служба правительства РФ.

    Он также отметил, что абсолютным приоритетом ближайшего будущего является достижение целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному Собранию.

    Среди ключевых направлений работы первый вице-премьер обозначил развитие Восточного полигона железных дорог, транспортных коридоров в направлении дружественных стран, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Также в первоочередном порядке будут реализовываться проекты по модернизации опорной сети внутренних водных путей.

    Фото: пресс-служба правительства РФ


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