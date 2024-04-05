Изготовлено топливо для атомного ледокола «Якутия»

Машиностроительный завод (АО «МСЗ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») изготовил и отгрузил ядерное топливо для второго реактора универсального атомного ледокола «Якутия», который строится на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресc-служба Росатома.

Активная зона для первого из двух реакторов энергетической установки была поставлена в декабре 2023 года. Таким образом, будущее судно российского атомного флота полностью обеспечено ядерным топливом. Тепловыделяющие сборки будут загружены в реактор после прохождения входного контроля.

Универсальные атомные ледоколы (УАЛ) проекта 22220 оснащены реакторными установками РИТМ-200, которые относятся к четвертому поколению реакторов гражданского судового класса. Их проектирование и изготовление ведется на предприятиях машиностроительного дивизиона Росатома. Интегральная установка РИТМ-200 включает два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Ее основное преимущество — компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. Такие установки также обладают высоким энергоресурсом (в 2,25 раза выше энергоресурса активных зон атомных ледоколов типа «50 лет Победы»).

Фото: Росатом