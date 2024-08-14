Происшествие с тремя теплоходами в Петербурге

Сегодня около часа ночи в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в акватории реки Нева, в районе Дворцовой набережной, произошел навал трех теплоходов.

Как сообщили SeaNews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, в ходе выезда на место происшествия сотрудниками транспортной полиции установлено два факта навала судов. В первом случае капитан теплохода, двигаясь по судовому ходу, увидел впереди идущее судно и стал сдавать назад, в результате чего произошел навал на теплоход, идущий сзади.

Затем, двигаясь в сторону причала у дворцовой набережной, он совершил навал на второй теплоход, идущий в сторону Дворцового моста.

В результате происшествия пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет, водотечности нет.

На данный момент установлено, что у трех судов имеются незначительные повреждения, сумма ущерба устанавливается.

По результатам медицинского освидетельствования у капитанов теплоходов алкогольное опьянение не выявлено.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте