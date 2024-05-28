Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Потери судов на самом низком уровне
28.05.2024

Потери судов на самом низком уровне

    • За 2023 год мировой флот потерял 26 судов, что на 31% меньше, чем в 2022 году, и на 70% меньше среднего показателя за последние 10 лет. Такие данные приводит немецкая страховая компания Allianz в своем обзоре «Судоходство и безопасность за 2023 год».

    Статистика показывает, что наибольшее количество происшествий, которые привели к полной гибели судов, произошло в Юго-Восточной Азии, а именно в Южном Китае, Индокитае, Индонезии и на Филиппинах. В 2023 году на эти регионы приходилась почти треть всех потерь судов в прошлом году, всего 8 судов, а за последние 10 лет там погибло 184 судна.

    Второе место в антирейтинге занимают регионы Восточного Средиземноморья и Черного моря. В 2023 году там зарегистрировано шесть случаев гибели судов.

    Согласно обзору, в 2023 году полностью потеряно 16 грузовых судов (60% от общего количества), 4 рыболовных, 4 буксира, одно пассажирское судно и один танкер-химовоз/продуктовоз.

    Основной причиной гибели судов (в 50% всех случаев) в 2023 году стало затопление (13 судов). Способствовали таким инцидентам погодные условия и плохая видимость, поломки оборудования. Авария (в том числе посадка на мель) была второй по значимости причиной потери судов (4 случая). Третья причина – пожар (3 случая), четвертая – столкновение, в том числе с другим судном (2 случая).

    Тенденция к снижению потерь также отразилась на общем количестве происшествий. По подсчетам Allianz, число зарегистрированных инцидентов с судами (не обязательно повлекших их гибель) в 2023 году снизилось относительно 2022 года – с 3096 до 2951 случая.

    Наибольшее количество происшествий зафиксировано в регионе Британских островов – 695, в Средиземноморско-Черноморском регионе  – 635, в Южном Китае, Индокитае, Индонезии и на Филиппинах – 239. На Балтике произошло 142 подобных случая.

    Чуть больше половины инцидентов в мире произошло из-за поломки или отказа оборудования (11587 случаев). На втором месте – пожары. В 2023 году было зарегистрировано более 205 пожаров на борту.

    Больше всего инцидентов (5279) за последнее десятилетие произошло в регионе Британских островов.

    Из почти 27,8 тыс. морских происшествий за 10 лет 11.5 тыс. связаны с повреждением или поломкой оборудования, порядка 3 тыс. – со столкновением и 2,8 тыс. – с аварией или посадкой на мель.

    Фото: Министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.01.2024
    Продажи автомобилей в России в 2023 году выросли более чем наполовину
    Самой продаваемой маркой легкового автомобиля в России остается Lada Granta, ее было продано 206,1 тыс. единиц.
    2023АвтомобилиАссоциация европейского бизнесаПродажи
    0
    09.02.2024
    Товарооборот Россия – Сербия в 2023 году
    По данным Statistical Office of the Republic of Serbia, товарооборот между Сербией и Россией […]
    Только для подписчиков
    2023СербияТоварооборот
    0
    11.01.2024
    Все порты Финляндии, 11 месяцев 2023 года
    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии за 11 месяцев 2023 года, с учетом транзита, составил […]
    2023КонтейнерооборотФинляндия
    0
    15.02.2024
    Внешняя торговля РФ. Итоги 2023 года
    Центральный банк РФ опубликовал данные по внешней торговле РФ по методологии платежного баланса за […]
    Только для подписчиков
    2023Внешняя торговляИмпортЭкспорт
    0
    31.01.2024
    Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2023 увеличился на 2,4%
    В декабре 2023 года контейнерооборот портов Арктического бассейна увеличился на 2,4% относительно показателя декабря […]
    2023Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    02.02.2024
    Контейнерные порты Турции, итоги 2023 года
    Контейнерооборот Турции по итогам 2023 года увеличился на 1,5% и составил 12,6 млн TEU. […]
    Только для подписчиков
    2023КонтейнерооборотТурция
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.05.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2024 снизился на 3,3%
    28.05.2024 FESCO добавила к индийским сервисам фидер из ОАЭ
    28.05.2024 Контейнерооборот китайских портов, Q1 2024
    28.05.2024 Иранские контейнеровозы продолжают регулярно заходить в порты ЕС
    28.05.2024 Сухой порт «Благовещенск» свяжет автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ с жд инфраструктурой
    28.05.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    27.05.2024 Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами
    27.05.2024 План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    27.05.2024 Правительство расширило территорию морского порта Сабетта
    24.05.2024 Россия и Бахрейн договорились о сотрудничестве в области транспорта и транзита
    23.05.2024 М.Мишустин дал поручение в сфере морского пространственного планирования России
    21.05.2024 Приостановлено действие временного запрета на экспорт бензина
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •