Потери судов на самом низком уровне

За 2023 год мировой флот потерял 26 судов, что на 31% меньше, чем в 2022 году, и на 70% меньше среднего показателя за последние 10 лет. Такие данные приводит немецкая страховая компания Allianz в своем обзоре «Судоходство и безопасность за 2023 год».

Статистика показывает, что наибольшее количество происшествий, которые привели к полной гибели судов, произошло в Юго-Восточной Азии, а именно в Южном Китае, Индокитае, Индонезии и на Филиппинах. В 2023 году на эти регионы приходилась почти треть всех потерь судов в прошлом году, всего 8 судов, а за последние 10 лет там погибло 184 судна.

Второе место в антирейтинге занимают регионы Восточного Средиземноморья и Черного моря. В 2023 году там зарегистрировано шесть случаев гибели судов.

Согласно обзору, в 2023 году полностью потеряно 16 грузовых судов (60% от общего количества), 4 рыболовных, 4 буксира, одно пассажирское судно и один танкер-химовоз/продуктовоз.

Основной причиной гибели судов (в 50% всех случаев) в 2023 году стало затопление (13 судов). Способствовали таким инцидентам погодные условия и плохая видимость, поломки оборудования. Авария (в том числе посадка на мель) была второй по значимости причиной потери судов (4 случая). Третья причина – пожар (3 случая), четвертая – столкновение, в том числе с другим судном (2 случая).

Тенденция к снижению потерь также отразилась на общем количестве происшествий. По подсчетам Allianz, число зарегистрированных инцидентов с судами (не обязательно повлекших их гибель) в 2023 году снизилось относительно 2022 года – с 3096 до 2951 случая.

Наибольшее количество происшествий зафиксировано в регионе Британских островов – 695, в Средиземноморско-Черноморском регионе – 635, в Южном Китае, Индокитае, Индонезии и на Филиппинах – 239. На Балтике произошло 142 подобных случая.

Чуть больше половины инцидентов в мире произошло из-за поломки или отказа оборудования (11587 случаев). На втором месте – пожары. В 2023 году было зарегистрировано более 205 пожаров на борту.

Больше всего инцидентов (5279) за последнее десятилетие произошло в регионе Британских островов.

Из почти 27,8 тыс. морских происшествий за 10 лет 11.5 тыс. связаны с повреждением или поломкой оборудования, порядка 3 тыс. – со столкновением и 2,8 тыс. – с аварией или посадкой на мель.

Фото: Министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов