Происшествие на Неве

В минувшие выходные в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что на Зимней канавке произошло столкновение судов.

Как сообщили SeaNews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО, в ходе выезда на место происшествия установлено, что катер, подходя ко входу в Зимнюю канавку остановился, пропуская другие суда. Позади «маломера» следовал теплоход, который не успел остановиться и продолжил движение по инерции, вследствие чего совершило навал носовой частью в корму катера.

Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет. Теплоход повреждений не получил, у катера поврежден кормовой фонарь.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО