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Происшествие на Неве
01.07.2024

Происшествие на Неве

    • В минувшие выходные в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что на Зимней канавке произошло столкновение судов.

    Как сообщили SeaNews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО, в ходе выезда на место происшествия установлено, что катер, подходя ко входу в Зимнюю канавку остановился, пропуская другие суда. Позади «маломера» следовал теплоход, который не успел остановиться и продолжил движение по инерции, вследствие чего совершило навал носовой частью в корму катера.

    Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет. Теплоход повреждений не получил, у катера поврежден кормовой фонарь.

    В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО


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