В Енисейском заливе перевернулся буксир

Норильская транспортная прокуратура проводит проверку по факту опрокидывания буксира в акватории Енисейского залива Карского моря, сообщается в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, 4 июня 2024 года около 20.00 часов местного времени в акватории Енисейского залива Карского моря (Красноярский край) в результате сжатия льда произошло опрокидывание буксира «Байкал», принадлежащего ООО «СП Терминал».

8 членов экипажа эвакуированы на борт ледокола «Владивосток», один числится пропавшим без вести.

На месте происшествия проводятся спасательные мероприятия, Норильской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания.

По данным fleetphoto.ru, буксир «Байкал» был заложен на верфи Hollming OY в Рауме (Финляндия) 24 августа 1981 года и сдан 13 июля 1982 года. Порт приписки – Архангельск, зарегистрирован в Российском морском регистре судоходства, класс KM(*) Arc4 R2 AUT1 FF3WS tug, до недавнего времени судно носило имя «Плутон» – на фото буксир еще под старым именем.

Фото: fleetphoto.ru / Виталий В