Сухогруз «Спарта IV» доставит грузы для строительства порта Бухта Север

Сухогруз «Оборонлогистики» «Спарта IV», передислоцированный из порта Новороссийск в порт Балтийск, сделав нескольких круговых рейсов на контейнерной линии между Калининградом и Санкт-Петербургом, отправился дальше на Север, а именно в строящийся арктический порт Бухта Север в Енисейском заливе Карского моря. Об этом сообщает пресс-служба «Оборонлогистикки».

В период летней навигации судно будет доставлять из порта Архангельск в порт Бухта Север различные грузы, необходимые для освоения месторождений и строительства нового терминала. Выгрузка будет осуществляться в том числе с использованием собственного кранового оборудования судна.

Современный быстроходный сухогруз «Спарта IV» 2018 года постройки развивает скорость до 14 узлов и предназначен для доставки генеральных, контейнерных, навалочных и негабаритных грузов, а также тяжеловесной строительной техники. Два грузовых крана грузоподъемностью 55 тонн каждый позволяют осуществлять оперативную грузообработку.

«Спарта IV» обладает ледовым классом Arc3 и имеет большой опыт работы в акватории Северного морского пути по доставке грузов в пункты Арктики в рамках «Северного завоза».

Порт Бухта Север расположен на западе полуострова Таймыр южнее поселка Диксон. В настоящее время там ведется полномасштабное строительство, возведение причальных сооружений, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Фото: «Оборонлогистика»