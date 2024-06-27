Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Сухогруз «Спарта IV» доставит грузы для строительства порта Бухта Север
27.06.2024

Сухогруз «Спарта IV» доставит грузы для строительства порта Бухта Север

    • Сухогруз «Оборонлогистики» «Спарта IV», передислоцированный из порта Новороссийск в порт Балтийск, сделав нескольких круговых рейсов на контейнерной линии между Калининградом и Санкт-Петербургом, отправился дальше на Север, а именно в строящийся арктический порт Бухта Север в Енисейском заливе Карского моря. Об этом сообщает пресс-служба «Оборонлогистикки».

    В период летней навигации судно будет доставлять из порта Архангельск в порт Бухта Север различные грузы, необходимые для освоения месторождений и строительства нового терминала. Выгрузка будет осуществляться в том числе с использованием собственного кранового оборудования судна.

    Современный быстроходный сухогруз «Спарта IV» 2018 года постройки развивает скорость до 14 узлов и предназначен для доставки генеральных, контейнерных, навалочных и негабаритных грузов, а также тяжеловесной строительной техники. Два грузовых крана грузоподъемностью 55 тонн каждый позволяют осуществлять оперативную грузообработку.

    «Спарта IV» обладает ледовым классом Arc3 и имеет большой опыт работы в акватории Северного морского пути по доставке грузов в пункты Арктики в рамках «Северного завоза».

    Порт Бухта Север расположен на западе полуострова Таймыр южнее поселка Диксон. В настоящее время там ведется полномасштабное строительство, возведение причальных сооружений, транспортной и энергетической инфраструктуры.

    Фото: «Оборонлогистика»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.03.2024
    Все высвобождающиеся паромные мощности будут перераспределены под загрузку накатной техники
    На линии Усть-Луга – Балтийск
    Калининграднакатная техникаОборонлогистикапаромы
    0
    20.03.2024
    «Роснефть» начинает строительство нефтеналивного причала в «Бухте Север»
    Компания «РН-Ванкор», предприятие нефтедобывающего комплекса НК «Роснефть», в рамках реализации проекта «Восток Ойл» приступила […]
    "Порт бухта Север"Восток ОйлРоснефть
    0
    20.06.2024
    На западном побережье Индии построят мегапорт
    Власти Индии одобрили строительство порта на западном побережье страны в 125 км от города […]
    ИндияКонтейнерный терминалПортСтроительство
    0
    14.02.2024
    IRISL подписала контракт на строительство десяти судов
    Сумма контракта $86 млн
    IRISLСтроительствоСудостроение
    0
    11.04.2024
    Теплоход «Ursa Major» выйдет на контейнерную линию Санкт-Петербург – Калининград летом
    Теплоход «Ursa Major» («Большая Медведица») передислоцирован из Черного в Балтийское море для выполнения новых […]
    линия Санкт-Петербург - КалининградОборонлогистикаремонттеплоход
    0
    07.05.2024
    На линию Усть-Луга – Балтийск выйдет грузопассажирский паром «Антей»
    В середине мая на паромную линию Усть-Луга – Балтийск выйдет новый грузопассажирский автомобильный паром […]
    автомобильный паромОборонлогистикаСовфрахтУсть-Луга - Балтийск
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.06.2024 Замыкающий в серии 24-тысячник OOCL
    26.06.2024 Контейнерооборот российских портов в мае 2024 вырос на 9,7%
    25.06.2024 Ставки фрахта достигли шестизначных цифр
    25.06.2024 Контейнерооборот российских портов в мае 2024 в деталях
    24.06.2024 «На глобальном рынке контейнерных перевозок царит хаос»
    24.06.2024 Линии включают в ротацию украинские порты
    Госрегулирование Показать всё
    21.06.2024 Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
    21.06.2024 Продлены сроки эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга
    07.06.2024 Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •