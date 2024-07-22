DP World и Evyap Group создают совместное предприятие в Турции

DP World и турецкая группа компаний Evyap заключили соглашение об объединении мощностей в двух портах на Мраморном море в целях создания нового международного логистического хаба. Сделка одобрена антимонопольными органами Турции.

Новое совместное предприятие получило название DP World Evyap. При этом DP World получает 58% акций Evyapport, а Evyap Group – 42% в DP World Yarımca. После ребрендинга эти перевалочные хабы будут называться DP World Evyap Yarımca и DP World Evyap Körfez.

«Стратегическое партнерство позволит одновременно обслуживать на каждом терминале более одного мегаконтейнеровоза, – говорится в заявлении DP World. – Общая пропускная способность терминалов превысит 2 млн TEU. Также будет расширен спектр услуг, включая перевозку проектных и тяжеловесных грузов».

В DP World позиционируют DP World Evyap как ключевого игрока в логистике региона, способного увеличить объемы импорта и экспорта Турции.

Фото: DP World