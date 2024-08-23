Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
PIL заказал серию 13-тысячников
23.08.2024

PIL заказал серию 13-тысячников

    • Контейнерная линия Pacific International Lines (PIL) заказала пять контейнеровозов 13-тысячников на верфи Hudong-Zhonghua в Китае.

    Как сообщает Splash24/7, суда будут оснащены двухтопливными двигателями, способными работать на сжиженном природном газе. Сдача намечена начиная с конца 2026 года.

    В настоящее время у PIL уже заказано в Китае четыре 14-тысячника и четыре контейнеровоза вместимостью 8,2 тыс. TEU.

    Как отметил CEO PIL Ларс Каструп, новые заказы являются частью стратегии компании, направленной на обновление флота за счет более крупных и экологически чистых судов.

    Фото: Shipspotting / martin klingsick


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.02.2024
    Самый большой контейнеровоз в Батуми
    13 февраля в Батумский морской порт совершило заход судно «MSC Edith II». Это самый […]
    MSCБатумиКонтейнеровозы
    0
    09.02.2024
    Количество заходов контейнеровозов в порт Владивосток выросло на 40%
    По итогам 2023 года
    ВладивостокДВТУКонтейнеровозыСудозаход
    0
    15.01.2024
    Euronav построит 120 судов с низким уровнем выбросов
    И пойдет в другие сегменты рынка
    EuronavДиверсификациязеленые судаКонтейнеровозы
    0
    14.05.2024
    Свыше 1 млн TEU введено в строй с начала года
    Суммарная вместимость контейнеровозов-новостроев, введенных в строй в 2023 году, составила 2,3 млн TEU, что […]
    Контейнеровозыновостроипровозные мощностиПрогноз
    0
    06.06.2024
    Уход с контейнерного рынка – часть стратегического плана
    Lomar Shipping продала последний контейнеровоз
    Контейнеровозыпродажа судов
    0
    15.02.2024
    В Астрахани заложили первые контейнеровозы
    Для перевозок по Каспию
    Астраханьзакладка суднаКонтейнеровозыМТК "Север-Юг"
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.08.2024 PIL заказал серию 13-тысячников
    22.08.2024 Сервис Нинбо – Находка – Москва вышел на частоту 2 раза в месяц
    22.08.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2024 вырос на 21,7%
    21.08.2024 FESCO увеличила частоту жд сервиса из Новороссийска в Москву
    21.08.2024 НУТЭП сможет обрабатывать 1 млн TEU в год
    21.08.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    22.08.2024 Китай субсидирует обновление флота национальным судовладельцам
    14.08.2024 Новое ограничение на вывоз бензина
    14.08.2024 Завершается формирование нового нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    14.08.2024 Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте превысила 80%
    14.08.2024 Морскую коллегию России возглавит Н.Патрушев
    12.08.2024 М.Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов ряда федеральных проектов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •