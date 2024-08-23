PIL заказал серию 13-тысячников

Контейнерная линия Pacific International Lines (PIL) заказала пять контейнеровозов 13-тысячников на верфи Hudong-Zhonghua в Китае.

Как сообщает Splash24/7, суда будут оснащены двухтопливными двигателями, способными работать на сжиженном природном газе. Сдача намечена начиная с конца 2026 года.

В настоящее время у PIL уже заказано в Китае четыре 14-тысячника и четыре контейнеровоза вместимостью 8,2 тыс. TEU.

Как отметил CEO PIL Ларс Каструп, новые заказы являются частью стратегии компании, направленной на обновление флота за счет более крупных и экологически чистых судов.

Фото: Shipspotting / martin klingsick