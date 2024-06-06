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Уход с контейнерного рынка – часть стратегического плана
06.06.2024

Уход с контейнерного рынка – часть стратегического плана

    • Lomar Shipping, дочерняя компания Libra Group, продала свой последний контейнеровоз, сообщает Splash 24/7 со ссылкой на Reuters.

    Как отмечается на сайте Lomar Shipping, в период 2009-2020 годов компания приобрела в общей сложности 135 судов, включая 96 контейнеровозов. Из них около 60 судов было продано во время бума контейнерных перевозок в период с 2020 по 2023 год на общую сумму около $2 млрд. Всего, по данным Splash, за последнее десятилетие компания продала более 90 контейнеровозов.

    Компания стремится сосредоточиться на инновациях и устойчивом развитии, сохраняя при этом часть судоходного бизнеса в сухогрузном и танкерном сегментах, который на сегодняшний день насчитывает около 30 судов, пишет издание.

    «Выход Lomar из контейнерного сегмента был частью десятилетней стратегической игры с активами», – сказал генеральный директор Lomar Shipping Николас Георгиу в интервью агентству Reuters.

    Libra Group, которая контролируется семьей Логотетис, имеет 20 дочерних компаний и активно работает в шиппинге, аэрокосмической отрасли, возобновляемой энергетике, недвижимости, гостиничном бизнесе и других отраслях.


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