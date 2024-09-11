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Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2024
11.09.2024

Катар увеличивает портфель заказов на мега-газовозы

    • QatarEnergy подписала на этой неделе соглашение с Китайской Государственной судостроительной корпорацией (China State Shipbuilding Corporation – CSSC) о строительстве еще 6 СПГ-газовозов типоразмера QC-Max.

    Таким образом, общее число СПГ-танкеров, которые будут построены в рамках программы развития флота QatarEnergy, составит 128 единиц, включая 24 мегагазовоза QC-Max.

    Строительство QC-Max’ов будет вестись на верфи Hudong-Zhonghua, входящей в состав CSSC. Как отмечают в QatarEnergy, это будут самые большие из когда-либо построенных СПГ-танкеров, их вместимость составит 271 тыс. куб. м. Сдача судов намечена в период с 2028 по 2031 год.

    Ранее QatarEnergy уже разместила на Hudong-Zhonghua заказ на строительство 18 QC-Max’ов. Суммарная стоимость всех 24 судов составит порядка 8 млрд долларов.

    Фото: QatarEnergy


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