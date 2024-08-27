Масштабный заказ китайского перевозчика

China Merchants Energy Shipping (CMES), судоходная компании в составе China Merchants Group, заказала строительство 10 танкеров на верфи Dalian Shipbuilding Industry Co (DSIC).

Как сообщает Splash24/7 со ссылкой на биржевое заявление компании, CMES заплатит за новострои – пять VLCC дедвейтом 306 тыс. тонн и пять Aframax’ов / продуктовозов LR2 дедвейтом 115 тыс. тонн – 927 млн долларов.

В настоящее время CMES реализует масштабную программу обновления флота. В портфеле заказов компании – балкеры, автомобилевозы, крупнотоннажные СПГ-газовозы и первый в мире танкер VLCC, способный работыть на метаноле.

Суда из нового заказа будут оснащены двухтактными двигателями, использующими аммиак, и скрубберами. Сдача намечена в течение 2027 и 2028 годов.

Фото: CMES