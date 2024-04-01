QatarEnergy заказал еще 19 СПГ-газовозов

QatarEnergy подписал с четырьмя судовладельцами долгосрочные договоры фрахтования на 19 СПГ-газовозов в рамках своей стратегии расширения флота.

Согласно документу, QatarEnergy зафрахтует шесть газовозов вместимостью 174 тыс. куб. м у китайской компании China Merchants Energy Shipping (CMES) LNG Carrier Investment, еще шесть – у сингапурской Shandong Marine Energy и три судна – у малайзийской MISC Berhad. Все эти газовозы будут построены на корейской верфи Samsung Heavy Industries

Еще четыре СПГ-газовоза будут построены на другой корейской верфи – Hanwha Ocean. Они будут зафрахтованы у K Line и Hyundai Glovis.

Напомним, программа расширения флота QatarEnergy крупнейшая в отрасли. На первом этапе в общей сложности было заключено контрактов на строительство на китайский и корейских верфях 60 газовозов. Второй этап начался в сентябре 2023 года. Он ознаменовался сделкой стоимостью в 4 млрд долларов, в рамках которой HD Hyundai Heavy Industries построит для QatarEnergy 19 судов.

В настоящее время Samsung Heavy Industries и Hanwha Ocean получили от катарской компании заказы на 15 и 12 судов соответственно.

Предполагается, что расширение проекта увеличит объемы производства СПГ на месторождении North Field East к 2027 году с 77 млн тонн до 110 млн тонн в год.

Фото: QatarEnergy