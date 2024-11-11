Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор мирового рынка бункеровки. 46 неделя 2024
11.11.2024

Обзор мирового рынка бункеровки. 46 неделя 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.02.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 7, 2024
    На 7 неделе в Азово-Черноморском регионе сохраняется тренд на снижение фрахтовых ставок. По данным […]
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    06.09.2024
    Товарооборот Россия – Казахстан в первом полугодии 2024 года
    По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, товарооборот […]
    Только для подписчиков
    2024КазахстанТоварооборот
    0
    23.08.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 34, 2024
    На 34 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск на всех […]
    Только для подписчиков
    2024Фрахтовые ставкиФрахтовый рынокЧерное море
    0
    14.05.2024
    Российский экспорт черных металлов в ЕС, январь-февраль 2024
    По данным Евростата, российский экспорт черных металлов в Евросоюз в январе-феврале 2024 года составил […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0
    12.07.2024
    Грузооборот Каспийского бассейна в мае 2024 выросла перевалка тарно-штучных грузов
    В мае 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 14,4% относительно показателя мая […]
    2024ГрузооборотКаспийский бассейнпортст
    0
    25.07.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 30, 2024
    На 30 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных […]
    Только для подписчиков
    2024Дальний ВостокзерновыеКитай
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.11.2024 «Рускон» модернизировал сети электроснабжения в Новороссийске
    11.11.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 46, 2024
    11.11.2024 Гетеборг по-прежнему рассчитывает на рекордный контейнерооборот
    08.11.2024 FREIGHTMarket – новый сервис SeaNews: ставки линий на контейнерные перевозки через порты РФ
    08.11.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 45 неделя 2024
    08.11.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2024 снизился на 0,2%
    Госрегулирование Показать всё
    11.11.2024 Севморпуть включен в число приоритетных направлений проектов технологического суверенитета
    08.11.2024 Пропускная способность МАПП Забайкальск увеличится в 5,5 раз
    31.10.2024 Правительство установит перечень грузов с исключительно электронным документооборотом
    31.10.2024 Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%
    25.10.2024 34 года Краснодарской таможне
    24.10.2024 Продлены экспортные квоты на минеральные удобрения
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •