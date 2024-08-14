Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте превысила 80%

Премьер-министр Михаил Мишустин 13 августа провел стратегическую сессию по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Доля дружественных государств во внешнеторговом обороте продолжает динамично расти, несмотря на все попытки Запада помешать диалогу с потенциальными и действующими партнёрами. За первые пять месяцев текущего года этот показатель в стоимостном выражении превысил 80%. Важно, что в значительной степени такая динамика стала следствием существенного прироста российского экспорта – почти на 11,5%», – сказал председатель правительства.

М.Мишустин отметил, что по поручению президента правительство активно расширяет внешнеэкономическое взаимодействие с перспективными партнерами из дружественных государств. В майском указе глава государства поставил новые задачи национального развития на ближайшие шесть лет. И для их решения нужно продолжать укрепление международной кооперации и экспорта.

«До конца текущего десятилетия необходимо на две третьих увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта по отношению к уровню прошлого года. И соответственно, выйти на целевое значение порядка 21,12 трлн рублей, если считать по текущему курсу, – подчеркнул М.Мишустин. – Поставки продукции агропромышленного комплекса необходимо также нарастить – не менее чем в полтора раза по сравнению с показателем 2021 года. Их объем должен превысить 4,7 трлн рублей».

Такие изменения надо подкрепить формированием сети устойчивых партнёрств с другими, прежде всего опорными для нас странами. Созданием необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, технологической кооперации и освоения новых рынков.

В этом году завершается действие предыдущего национального проекта – «Международная кооперация и экспорт». Министерством промышленности и торговли подготовлен новый национальный проект. В его состав войдут четыре федеральных. Первый коснется промышленных товаров, второй – продукции агропромышленного комплекса, третий – функционирования системы инструментов развития внешнеэкономической деятельности в целом, а четвертый – это создание зарубежных механизмов поддержки.

«Они будут призваны обеспечить производственную и кооперационную связанность с дружественными странами. Речь идет о разных торгово-логистических центрах, промышленных зонах, ремонтных структурах и других», – уточнил М.Мишустин.

Фото: пресс-служба правительства РФ