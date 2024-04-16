Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт судов из Шанхая в январе-феврале 2024
16.04.2024

Экспорт судов из Шанхая в январе-феврале 2024

    • В январе-феврале этого года из Шанхая было экспортировано 149 судов, на 112,9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом в стоимостном выражении объем экспорта увеличился на 222,2% до 9,95 млрд юаней (1,4 млрд долларов), сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Шанхайской таможни.

    Объем и стоимость экспорта судов из Шанхая за первые два месяца 2024 года составили 15,9% и 20,6% от общих показателей страны в данной сфере соответственно.

    В январе-феврале этого года экспорт судов в Европейский союз увеличился до 3,28 млрд юаней (453,1 млн долларов), что составляет почти треть от общей стоимости экспорта судов из Шанхая.

    В 2023 году стоимостный объем экспорта судов из Шанхая составил 44,5 млрд юаней (6,15 млрд долларов), на 48,8% больше, чем в 2022 году.

    Фото: Xinhua


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.02.2024
    Морской экспорт зерна из РФ в ЕС, 2023 год
    По данным Евростата, российский экспорт зерновых грузов в страны Евросоюза морским путем по итогам […]
    Только для подписчиков
    2023ЕвросоюзЗерновые грузыРоссия
    0
    09.04.2024
    Товарооборот Россия – США в январе-феврале 2024 года
    По данным Бюро переписей США (Census Bureau), товарооборот между Россией и США в январе […]
    Только для подписчиков
    2024СШАТоварооборот
    0
    19.02.2024
    В 2,6 раза увеличился товарооборот через ЖДПП Нижнеленинское
    Более 357 тыс. тонн товаров оформили сотрудники таможенного поста в железнодорожном пункте пропуска Нижнеленинское […]
    2024железнодорожный пункт пропускаКитайНижнеленинское – Тунцзян
    0
    03.04.2024
    Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-феврале 2024 года
    По данным Таможенной службы Республики Корея, товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе-феврале […]
    Только для подписчиков
    2024ТоварооборотЮжная Корея
    0
    24.01.2024
    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, 11 месяцев 2023
    По данным Евростата, российский морской экспорт удобрений в страны Евросоюза по итогам 11 месяцев […]
    Только для подписчиков
    2023ЕвросоюзРоссияУдобрения
    0
    12.04.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 15, 2024
    На 15 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов на […]
    Только для подписчиков
    2024БалтикаЛиепаяРига
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.04.2024 Восточный полигон оказался узок для контейнеров – 1
    16.04.2024 Контейнерные поезда Китай – Европа в первом квартале 2024 года
    16.04.2024 HMM увеличит флот до 130 контейнеровозов
    16.04.2024 Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2024
    16.04.2024 MSC купила два контейнеровоза на вторичном рынке
    15.04.2024 Top 26-50 контейнерных линий, Q1 2024
    Госрегулирование Показать всё
    12.04.2024 В.Путин дал поручения по развитию отечественного гражданского судостроения
    09.04.2024 Проекты жд обходов Петербурга оценят с учетом плана развития портов
    04.04.2024 Субсидии для отечественных производителей судового оборудования
    03.04.2024 Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    03.04.2024 Акции АО «Жатайская судоверфь» переданы Республике Саха (Якутия)
    02.04.2024 Правительство одобрило подписание соглашения с «Новатэком» о развитии производства оборудования СПГ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •