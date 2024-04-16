Экспорт судов из Шанхая в январе-феврале 2024

В январе-феврале этого года из Шанхая было экспортировано 149 судов, на 112,9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом в стоимостном выражении объем экспорта увеличился на 222,2% до 9,95 млрд юаней (1,4 млрд долларов), сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Шанхайской таможни.

Объем и стоимость экспорта судов из Шанхая за первые два месяца 2024 года составили 15,9% и 20,6% от общих показателей страны в данной сфере соответственно.

В январе-феврале этого года экспорт судов в Европейский союз увеличился до 3,28 млрд юаней (453,1 млн долларов), что составляет почти треть от общей стоимости экспорта судов из Шанхая.

В 2023 году стоимостный объем экспорта судов из Шанхая составил 44,5 млрд юаней (6,15 млрд долларов), на 48,8% больше, чем в 2022 году.

Фото: Xinhua