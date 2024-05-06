Главная проблема международного транспортного коридора «Север – Юг» – это несоответствие пропускных способностей к спросу на грузовые перевозки. Объем текущих инвестиций, порядка 17 млрд долларов, к 2040 году обеспечит всего 40 млн тонн пропускной способности, заявила основатель N.Trans Lab Мария Никитина, выступая на сессии «Транспортно-логистический потенциал Каспийского региона» в рамках организованного Viva Consult III Международного форума «Транспортная логистика Каспийского региона» в Астрахани. При этом, по прогнозам спикера, спрос к 2030 году составит 50 млн тонн, а к 2040 году – 75 млн тонн.

По мнению М.Никитиной, для проактивного развития МТК Север-Юг необходимо сделать упор на бесшовную железнодорожную логистику. «Для МТК Север – Юг адекватным времени и запросу экономики может быть решение развития бесшовной логистики между Россией и крупнейшими иранскими портами Персидского залива в виде стандартной единой железнодорожной колеи 1520 мм на протяжении всего маршрута», – сказала она.

Ключевые ограничения, которые сегодня есть по всем маршрутам этого коридора, – несогласованность реализации и развития инфраструктурных проектов по странам и направлениям. «Один из характерных примеров – строительство жд участка Решта-Стара длиной 167 км и стоимостью 2 млрд долларов, – сказала М.Никитина. – После ввода в строй этого участка пропускная способность которого составит до 15 млн тонн, мы упремся в узкие горлышки более существенных проблем и значительных ограничений. В частности, это недостаточная перерабатывающая способность железнодорожных пунктов пропуска Самур (8 млн тонн) и Астара в Азербайджане (13,6 млн тонн), а также Дербент (8 млн тонн) в России, недостаточная провозная способность однопутного неэлектрифицированного участка Алят – Астара с низкой технологической оснащенностью, провозная мощность которого не более 10 млн тонн».

Также она отметила низкую провозную способность железнодорожных линий Ирана от Решта до портов Персидского залива, в том числе участки Решт – Тегеран (320 км), Тегеран – Бендер-Аббас (1335 км), Кум – Хорремшехр/Бендер-Имам Хомейни (755 км). Их провозная способность ограничена объемом не более 10 млн тонн. Кроме того, на эффективность коридора влияет отсутствие железнодорожных подходов к портам Чабахар, Бушир и Бендер-Ленге и многое другое.

«Бесшовная железнодорожная логистика может обеспечить реальное сокращение сроков доставки, конкурентоспособность наших товаров на рынке стран Персидского залива, Средней и Южной Азии, сформировать геополитическую диверсификацию не только логистических маршрутов, но и торговли, создать торговые отношения и обеспечить новые рычаги взаимовыгодных отношений с торговыми и экономическими партнерами нашей страны», – резюмировала М.Никитина.

Фото: SeaNews