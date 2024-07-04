MSC занимает пятую часть глобального рынка морских контейнерных перевозок

Доля MSC на глобальном рынке морских контейнерных перевозок достигла 20%. С 2018 года это первая контейнерная линия, занявшую пятую часть рынка. Шесть лет назад такая доля принадлежала Maersk, который смог ее удерживать всего несколько месяцев, сообщает Splash со ссылкой на данные Alphaliner.

Чтобы достичь отметки в 6 млн TEU, MSC не хватает всего одного контейнеровоза серии Megamax, то есть 24-тысячника. Согласно прогнозу аналитиков, провозные мощности MSC в 2025 году сравняются по вместимости с флотом созданного Maersk и Hapag-Lloyd альянса Gemini, который официального заработает с февраля следующего года.

С момента основания в 1970 году MSC потребовалось 37 лет, чтобы довести вместимость своего флота до 1 млн TEU. Спустя еще четыре года MSC преодолела отметку в 2 млн TEU. К началу 2022 года линия благодаря рекордному количеству заказов и покупке контейнеровозов на вторичном рынке превзошла Maersk.

Недавно консалтинговая компания Sea-Intelligence спрогнозировала, как будет выглядеть рейтинг 10 крупнейших линий в 2026 году, приняв во внимание множество аспектов, включая портфель заказов и продажи судов на вторичном рынке. Согласно этому прогнозу, MSC существенно увеличит разрыв в тоннаже со вторым по величине перевозчиком – CMA CGM. Maersk же окажется на третьем месте.

Ожидается, что провозные мощности MSC к весне 2026 года составят 7 млн TEU.

MSC, которая также является крупным игроком в круизном сегменте, в последние годы на фоне рекордной прибыли провела существенную диверсификацию, инвестируя в активы в сфере авиаперевозок, логистики, медиабизнеса, а также в буксиры и автомобилевозы.

Фото: MSC