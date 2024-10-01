В Ленском бассейне завершилась навигация-2024

В навигацию 2024 года в Ленском бассейне до северных и арктических районов речники перевезли более 1,26 млн тонн жизнеобеспечивающих грузов, в том числе 436,38 тыс. тонн нефтепродуктов и 828,10 тыс. тонн сухих грузов, сообщает пресс-служба Росморречфлота. В октябре транспортный флот возвращается с арктических перевозок в плановые пункты отстоя.

Согласно прогнозу даты начала ледообразования в 2024 году близки к плановым срокам закрытия судоходной обстановки.

В навигацию 2024 года согласно государственному заданию в Ленском бассейне содержится 22 436 км водных путей. «Увеличение относительно прошлого года произошло за счет внесения в состав Ленского бассейна 717 км водных путей рек Анадырь и Канчалан Чукотского автономного округа», – поясняют в Росморречфлоте.

С 2024 года возобновлено обслуживание судоходной обстановки на участке реки Лена от Жигалово до Орлинга Верхне-Ленским районом водных путей и судоходства. Сформирована обстановочная бригада, заготовлен запас сигнальных щитов береговых знаков, ведется восстановление знаков судоходной обстановки.

Также с этого года началось навигационно-гидрографическое обеспечение безопасности плавания на реках Чукотского автономного округа Анадырь и Канчалан.

В навигационный период этого года начато восстановление береговых знаков судоходной обстановки. Работы по выставлению береговой обстановки проводились на участке р. Анадырь мыс Американская Кошка (0 км) – 185 км. Практическую помощь в обслуживании водных путей р. Анадырь оказывал Анадырский морской порт, был выделен теплоход с командой, материалы для навигационных знаков.

Водность реки Лена и основных притоков Витим, Олекма, Алдан была на уровне средних и менее многолетних значений. По водомерным постам Якутск, Жиганск отмечались уровни воды меньше проектных отметок. На р. Яна в виду продолжительного периода маловодья вводилось ограничение по осадке судов, которое действовало с 27 июля по 5 августа и с 26 по 30 сентября.

Закрытие судоходной обстановки происходит в плановые сроки. В сентябре закрыта обстановка на реках Оленек, Яна, Индигирка, Вилюй, Быковской протоке дельты реки Лена, Оленекской протоке и Оленекском заливе. В октябре закроется обстановка на реках Лена, Алдан, Колыма, Витим.

Фото: Росморречфлот