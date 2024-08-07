Калининградский завод «Янтарь» получил 170 секций для плавучего дока

На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» завершена разгрузка первой партии секций подъемно-спускового ремонтного плавучего дока, изготовленных на судостроительном заводе ОСК «Вымпел».

Как сообщается на сайте ОСК, всего на «Янтарь» поступило 170 плоских секций. Вскоре на заводе начнется сборка первой закладной секции и формирование блоков. Следующая поставка запланирована на октябрь. Торжественная закладка плавучего дока состоится в сентябре, планируемый срок окончания строительства — 2026 год.

Новый плавучий док со спусковой способностью 12 тыс. тонн позволит заводу «Янтарь» работать с кораблями и судами большего водоизмещения, что заметно увеличит его производственные возможности.

Строительство сооружения осуществляется в рамках доковой программы Объединенной судостроительной корпорации при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Идет строительство новых и реконструкция существующих сухих доков и гидротехнических сооружений предприятий ОСК по схеме опережающего финансирования. Помимо «Янтаря», проекты программы реализуются еще на пятнадцати предприятиях корпорации.

Фото: ОСК