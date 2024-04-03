Акции АО «Жатайская судоверфь» переданы Республике Саха (Якутия)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 05.01.2024 №28 Росимущество передало в собственность Республики Саха (Якутия) находящиеся в федеральной собственности 4 106 200 000 акций акционерного общества «Жатайская судоверфь»

Как сообщается на сайте ведомства, передача направлена на оптимизацию судостроительной отрасли, что позволит обновить флот внутреннего водного транспорта в Республике Саха (Якутия), который является ключевым инструментом завоза массовых видов грузов для нужд жизнеобеспечения труднодоступных населенных пунктов – населения арктических районов региона.

Фото: сайт правительства Республики Саха (Якутия) / Андрей Сорокин, ЯСИА