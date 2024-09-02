О новом сервисе из Архангельска для китайских грузов «Арктического экспресса №1»

В рамках сервиса «Арктический экспресс №1», который связывает китайские порты Шанхай и Нинбо с Архангельском до конца навигации в этом году ожидается ещё пять рейсов, сообщили SeaNews в ООО «ПортЭкспресс», выступающем оператором железнодорожной доставки прибывающих из Китая контейнеров.

Напомним, первое судно из Китая в рамках «Арктического экспресса №1», «Xin Xin Hai 1», прибыло в Архангельск в середине августа, из почти 500 доставленных контейнеров 78 – с комплектующими для автомобилей – было отправлено контейнерным поездом в адрес автосборочного предприятия в Тульскую область.

Собственные фиттинговые платформы для перевозки предоставил «ПортЭкспресс». Компания будет обеспечивать регулярные – не реже 3-4 раз в месяц – отправки контейнерных поездов из Архангельска на станции, прежде всего, Московской железной дороги.

Как подчеркнули в компании, главная задача – обеспечить ритмичность и частоту отправок из Архангельска. Для доставки импортных грузов в регионы России разработаны технологии формирования контейнерных поездов на 8 станциях Архангельской области, предусмотрены специальные ускоренные графики их следования.

Проект «Арктический экспресс №1» реализуется в сотрудничестве между ОО «РЖД», правительством Архангельской области и китайской компанией New New Shipping Line (Torgmoll).

Фото: «ПортЭкспресс»