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Товарооборот России и Китая к 2030 году может достичь 300 млрд долларов
23.07.2024

Товарооборот России и Китая к 2030 году может достичь 300 млрд долларов

    • Взаимный товарооборот России и Китая к 2030 году может достичь 300 млрд долларов. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантурова в ходе 11-го заседании Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству

    «В 2023 году взаимный товарооборот увеличился на четверть и составил 228 млрд долларов. Причём более 90% взаиморасчётов реализовано в национальных валютах. В текущем году мы также фиксируем рост товарооборота. А если говорить о более дальнем горизонте 2030 года, то, по нашим оценкам, он имеет потенциал увеличения до 300 млрд долларов», – цитирует Д.Мантурова пресс-служба правительства РФ.

    Механизмы для достижения этой цели были обозначены президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в совместном заявлении по итогам переговоров в Пекине 16 мая. Одним из них является Межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству.

    «Сегодня в ее портфеле более 80 проектов на сумму около 200 млрд долларов. И он продолжает расширяться. Для включения в перечень значимых проектов согласовано два новых проекта на сумму более 1,3 млрд долларов. Имею в виду производство технического углерода в Астраханской области и строительство железнодорожной и производственной инфраструктуры по перевалке опасных грузов в Еврейской автономной области», – сказал Д.Мантуров.

    Он отметил важность определения приоритетов дальнейшей работы по таким значимым аспектам, как обеспечение устойчивого финансирования, страхования и кредитования проектов комиссии.

    По итогам заседания Денисом Мантуровым и заместителем премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсяном был подписан протокол.

    Фото: пресс-служба правительства РФ


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