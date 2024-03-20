«РЖД Логистика» и «НМ Логистик» договорились о совместном развитии транспортно-логистических услуг

АО «РЖД Логистика» и ООО «НМ Логистик» в рамках 28-й Международной выставки транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia заключили соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили SeaNews в «РЖД Логистике», документ подписали директор саратовского филиала АО «РЖД Логистика» Вера Вторыгина и генеральный директор ООО «НМ Логистик» Игорь Латышев.

Предметом соглашения стало сотрудничество двух компаний в сфере транспортно-логистических услуг для организации перевозок грузов из КНР в Российскую Федерацию, а также в экспортно-импортном направлении по маршрутам Международного транспортного коридора «Север – Юг» в сообщении с Индией, Ираном и странами Персидского залива. Перевозки будут осуществляться как отдельными видами транспорта, так и по мультимодальной схеме.

«Сотрудничество «РЖД Логистики» и «НМ Логистик» будет способствовать раскрытию потенциала МТК «Север – Юг», привлечению дополнительной грузовой базы на маршруты транспортного коридора, а также создаст дополнительные возможности для импортеров и экспортеров Приволжского федерального округа», – отметила В.Вторыгина.

Фото: «РЖД Логистика»