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«РЖД Логистика» и «НМ Логистик» договорились о совместном развитии транспортно-логистических услуг
20.03.2024

«РЖД Логистика» и «НМ Логистик» договорились о совместном развитии транспортно-логистических услуг

    • АО «РЖД Логистика» и ООО «НМ Логистик» в рамках 28-й Международной выставки транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia заключили соглашение о сотрудничестве.

    Как сообщили SeaNews в «РЖД Логистике», документ подписали директор саратовского филиала АО «РЖД Логистика» Вера Вторыгина и генеральный директор ООО «НМ Логистик» Игорь Латышев.

    Предметом соглашения стало сотрудничество двух компаний в сфере транспортно-логистических услуг для организации перевозок грузов из КНР в Российскую Федерацию, а также в экспортно-импортном направлении по маршрутам Международного транспортного коридора «Север – Юг» в сообщении с Индией, Ираном и странами Персидского залива. Перевозки будут осуществляться как отдельными видами транспорта, так и по мультимодальной схеме.

    «Сотрудничество «РЖД Логистики» и «НМ Логистик» будет способствовать раскрытию потенциала МТК «Север – Юг», привлечению дополнительной грузовой базы на маршруты транспортного коридора, а также создаст дополнительные возможности для импортеров и экспортеров Приволжского федерального округа», – отметила В.Вторыгина.

    Фото: «РЖД Логистика»


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