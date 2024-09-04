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«РЖД Бизнес Актив» и КРДВ договорились о сотрудничестве по строительству логистического хаба
04.09.2024

«РЖД Бизнес Актив» и КРДВ договорились о сотрудничестве по строительству логистического хаба

    • В ходе Восточного экономического форума «РЖД Бизнес Актив» и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) заключили соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта строительства железнодорожного контейнерного терминала на станции Забайкальск. Подписи под документом поставили генеральный директор «РЖД Бизнес Актив» Вячеслав Сараев и генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.

    Как сообщили SeaNews в «РЖД Бизнес Активе», согласно документу, объем капитальных вложений компании в строительство объекта составит свыше 9,5 млрд рублей. КРДВ окажет содействие в обеспечении государственной поддержки, в том числе получении «РЖД Бизнес Актив» статуса резидента территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье».

    «РЖД Бизнес Актив» ведет строительство контейнерного терминала в Забайкальске с сентября прошлого года. Компания уже приступила к возведению железнодорожной инфраструктуры и до конца 2024 года планирует начать опытно-промышленную эксплуатацию. Поддержка государства в значительной степени поможет реализовать инвестиционный проект. С вводом финального этапа строительства терминал сможет обрабатывать до 250 тыс. TEU в год. Совокупный объем инвестиций в проект оценивается на уровне 12 млрд рублей.

    «Железнодорожный погранпереход Забайкальск – Маньчжурия является крупнейшим сухопутным пунктом пропуска между Россией и Китаем. Расширение транспортно-логистической инфраструктуры станет дополнительным драйвером для наращиваний торговых отношений с КНР и другими странами Юго-Восточной Азии. Появление нового логистического хаба в регионе даст импульс социально-экономическому развитию Забайкалья. Сегодня мы инвестируем не только в строительство терминала, но и в комфортные условия проживания для наших сотрудников, разрабатываем совместные проекты с местными образовательными учреждениями», – сказал В.Сараев.

    Как отметил Н.Запрягаев, новая транспортная инфраструктура активизирует приток капитала в регион, поэтому новые логистические предприятия, в том числе контейнерные терминалы, должны получать поддержку государства.

    «Логистика и транспорт являются самой популярной сферой деятельности резидентов ТОР, свободного порта Владивосток и Арктической зоны России, проекты в ней реализуют более 540 резидентов, вкладывая в экономику страны более 1 трлн рублей и создают почти 60 тысяч рабочих мест для жителей Дальнего Востока и Арктики. Мы поможем инвестору получить статус резидента ТОР, который позволит пользоваться налоговыми льготами и преференциями, получить инфраструктурную поддержку, будем сопровождать проект на всех стадиях реализации. Кроме того, проект будет иметь возможность получить субсидию на возмещение части затрат, направленных на создание инфраструктуры», – добавил Н.Запрягаев.

    Фото: «РЖД Бизнес Актив»


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