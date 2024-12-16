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Законопроект о международных ТОР будет доработан до конца года
16.12.2024

Законопроект о международных ТОР будет доработан до конца года

    • В Приморье будет создана первая в России международная территория опережающего развития (ТОР). Законопроект о международных ТОР в России будет доработан до конца 2024 года, сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Такое решение принято на совещании по вопросам согласования поправок к проектам Федеральных законов, позволяющих сформировать международную территорию опережающего развития. Совещание провел заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

    Законопроект, устанавливающий правовые основы создания международных ТОР, был внесен в Государственную Думу правительством России в декабре 2023 года и принят в первом чтении в феврале 2024 года. В ноябре глава государства поручил обеспечить принятие закона до 15 апреля 2025 года.

    В частности, обсуждались поправки к проектам Федеральных законов «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и «О территориях опережающего развития в Российской Федерации», а также внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации.

    Планируется, что второе и третье чтения закона пройдут в весеннюю сессию 2025 года.

    Проектом предлагается закрепить в законе «О территориях опережающего развития в РФ» понятие международной ТОР. Такая территория может создаваться для реализации в ДФО совместных с иностранными партнерами инвестиционных проектов. Определяется порядок создания и функционирования международных ТОР, а также требования, предъявляемые к их резидентам и реализуемым инвестиционным проектам. Поправками предусматривается установление преференций для резидентов международной ТОР: налоговых льгот и льгот по страховым взносам; «стабилизационная оговорка», особенности осуществления контроля (надзора), преференции по привлечению иностранной рабочей силы и другие меры.

    По итогам совещаний Ю. Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до конца года представить доработанный и согласованный законопроект для дальнейшего внесения документа в Госдуму.

    Площадки, которые в Приморье подходят для МТОР, – Уссурийск, Ханкайский и Шкотовский муниципальные округа, а также Надеждинский муниципальный район.

    Фото: пресс-служба Минвостокразвития


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